Gaza, sa prison, est devenue son tombeau : le Festival de Cannes rend hommage aujourd'hui à Fatima Hassouna, jeune photographe palestinienne tuée par un missile israélien au lendemain de la sélection du documentaire qui lui était consacré.

Cette Gazaouie est morte le 16 avril, à 25 ans. Un missile a réduit sa maison en poussière, tuant sa famille avec elle, à l'exception de sa mère. La veille, Fatima Hassouna avait appris que "Put your soul on your hand and walk" était sélectionné à l'Acid, une section parallèle du festival, où elle rêvait de se rendre.

Sa mort a bouleversé le monde du cinéma : plus de 380 artistes et stars du 7e art, dont Pedro Almodovar, Susan Sarandon et Richard Gere, ont appelé, dans une tribune mardi, à "ne pas rester silencieux.se.s tandis qu'un génocide est en cours à Gaza".

"Fatima aurait dû être parmi nous ce soir. L'art reste. Il est le témoignage puissant de nos vies, de nos rêves", a réagi la présidente du jury, Juliette Binoche, à l'ouverture du festival le soir même.

Ce soir, un nouvel hommage à Fatima Hassouna sera rendu lors de la première de "Put your soul on your hand and walk", de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi.

"Son sourire traverse le film. Son regard, ses yeux verts qui changent de couleur selon la lumière... Tous ces moments, heureusement, sont filmés et seront là à jamais", a souligné la cinéaste de 60 ans dans une interview à l'AFP.

Sepideh Farsi ne pouvait pas tourner à Gaza, interdit à la presse internationale par Israël. Elle a donc noué un lien à distance, par visio, avec la photographe qui postait ses clichés sur les réseaux sociaux. Le film retrace un an d'échanges.

Fatima Hassouna décrivait son enfermement dans le territoire. "Le grand monde est là et, Gaza, c'est l'antichambre, c'est une petite boîte et on est dedans. Je sais que le monde est là mais je n'ai jamais pu y aller. J'aimerais sortir après la guerre, faire le tour du monde, mais rentrer après", expliquait la jeune femme à la réalisatrice.