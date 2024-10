Des dizaines de milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés dimanche à Tbilissi en Géorgie, à une semaine d'élections législatives cruciales pour l'avenir démocratique du pays et ayant valeur de "référendum" entre l'Europe et la Russie.

L'opposition pro-européenne de ce petit pays du Caucase, composée de quatre principales alliances, affronte samedi prochain le parti conservateur au pouvoir, le Rêve géorgien, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire prorusse et de faire dérailler le projet de Tbilissi d'adhérer à l'Union européenne.

Dans les rues du centre de Tbilissi, la capitale, de nombreux manifestants sont venus avec des drapeaux géorgiens et de l'Union européenne, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place. D'autres brandissent, dans la nuit, des pancartes sur lesquelles est inscrit : "La Géorgie choisit l'UE".

La foule a convergé vers la place de la Liberté à l'appel de plusieurs ONG qui veulent "montrer leur détermination à poursuivre le chemin de l'adhésion" à l'UE.

De récents sondages ces derniers jours semblent indiquer que l'alliance d'opposition pourrait remporter le 26 octobre suffisamment de voix pour vaincre le Rêve géorgien, le parti du milliardaire Bidzina Ivanichvili. À 68 ans, il tient en sous-main les rênes du pouvoir depuis une dizaine d'années, sans occuper de fonction gouvernementale.

Les résultats seront scrutés de près à Bruxelles, au moment où les dirigeants européens craignent que la Géorgie ne s'éloigne de son ambition d'adhérer à l'UE.

L'objectif d'une adhésion européenne est pourtant inscrit dans la Constitution de cette ancienne république soviétique.

La présidente pro-européenne, Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement mais qui dispose de pouvoirs très limités, avait planté le décor début octobre dans un entretien avec l'AFP : "Nous avons un quasi-référendum sur le choix entre l'Europe ou le retour à un passé incertain russe."

En face, l'oligarque et ancien Premier ministre Bidzina Ivanichvili critique régulièrement l'Occident et a appelé ses partisans à voter pour son parti du Rêve géorgien, pour "choisir entre l'esclavage et la liberté, la soumission aux puissances étrangères et la souveraineté, la guerre et la paix".

Le gouvernement a indiqué qu'il interdirait les partis d'opposition pro-Occidentaux si le Rêve géorgien obtient une majorité suffisante pour faire voter cette mesure.