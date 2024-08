Kiev a affirmé dimanche avoir détruit un deuxième pont important pour les forces de Moscou dans la région russe de Koursk où ses troupes mènent depuis 12 jours une offensive, sans pour l'instant réussir à alléger la poussée de l'armée russe plus au sud, dans l'est de l'Ukraine en direction du noeud logistique de Pokrovsk.



Le 6 août, l'armée ukrainienne a attaqué la région frontalière de Koursk, s'emparant selon Kiev de 82 localités et de 1.150 kilomètres carrés de territoire lors d'une offensive qui a surpris Moscou, déplaçant pour la première fois de manière massive et prolongée les affrontements en territoire russe.

Ces derniers jours, l'armée ukrainienne a dit ancrer ses positions dans cette région tout en avançant progressivement, "exactement comme nous le prévoyions", d'après le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine veut "créer une zone tampon" sur le territoire de l'agresseur, a-t-il ajouté dimanche soir.

Moscou, de son côté, a répété dimanche "repousser" les assauts ukrainiens grâce à des renforts et infliger de lourdes pertes à son adversaire, au moment où le président russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche à Bakou en Azerbaïdjan pour une visite d'Etat.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que leur but était de forcer l'armée russe à déplacer des troupes et affaiblir sa pression plus au sud, dans le Donbass. Et in fine à contraindre Moscou à des négociations "équitables", alors que la Russie occupe près de 20% de l'Ukraine.

Dimanche, le commandant de l'armée de l'air, Mykola Olechtchouk, s'est félicité de la destruction d'un second pont important pour l'approvisionnement de l'armée russe dans cette zone, deux jours après celle d'un autre ouvrage sur la rivière Seïm.

"L'armée de l'air continue de priver l'ennemi de ses capacités logistiques grâce à des frappes aériennes de précision", a-t-il déclaré, en publiant une vidéo de l'attaque sur Telegram.

Le responsable n'a pas précisé quand avait eu lieu cette frappe, présumée avoir touché un deuxième pont sur la rivière Seïm, à une quinzaine de kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

Des blogueurs militaires russes ont partagé des photos datées de samedi montrant ce qui semble être le pont touché, estimant que ces destructions allaient restreindre les possibilités pour les forces russes de manœuvrer dans la zone.

Les hostilités ont déjà poussé des dizaines de milliers de personnes à évacuer des deux côtés de la frontière et au moins une dizaine de personnes ont été tuées, selon les autorités russes.