Vladimir Poutine rencontre le chef de l'ONU au sommet des BRICS

Un soldat russe a été tué et un autre blessé dans l'attaque par des inconnus d'un convoi militaire en Tchétchénie ce jeudi, ont indiqué les médias d'État russes.

Des assaillants non identifiés ont pris pour cible le convoi dans la banlieue de Grozny, capitale de la province.

"Des inconnus ont attaqué un convoi militaire dans la banlieue de Grozny" a indiqué l'agence officielle RIA Novosti, citant l'unité locale de la Rosgvardia, la garde nationale russe.

"Un militaire a été tué et un autre blessé", a ajouté l'agence. "Des mesures ont été prises pour retrouver et arrêter les assaillants".

Moscou a mené une série de guerres sanglantes en Tchétchénie dans les années 1990 et au début des années 2000. Les forces russes ont éliminé les groupes rebelles qui cherchaient à se séparer de la Russie et que le Kremlin accusait d'être à l'origine d'attaques dans tout le pays.

Ramzan Kadyrov, qui dirige la région d'une main de fer depuis près de vingt ans, a obtenu de Moscou d'importantes subventions en échange de sa loyauté inébranlable envers le président Vladimir Poutine.

Des groupes indépendants de défense des droits humains affirment que Kadyrov considère la Tchétchénie comme son fief personnel, qu'il réprime impitoyablement ses opposants, au détriment des droits de l'Homme.