Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi au chancelier allemand Olaf Scholz que la paix avec Moscou ne serait possible qu'avec plus d'armes occidentales et une diplomatie forte, après bientôt trois ans d'invasion russe.

"La Russie ne fait pas de cadeaux. Et nous ne pouvons garantir la paix que par la force: la force de nos armes, de notre diplomatie et de notre coopération", a-t-il exhorté lors d'une conférence de presse commune à Kiev. M. Zelensky a aussi jugé "fondamental" pour l'Ukraine que l'Allemagne "ne réduise pas son soutien l'année prochaine, y compris son aide financière".