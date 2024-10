Si nombre de responsables de l'Alliance espèrent éviter le clash avec Trump sur l'Otan, les craintes des Européens se renforcent nettement lorsqu'il s'agit d'envisager l'avenir du soutien occidental à l'Ukraine. "L'Europe pourrait se retrouver seule à soutenir la résistance ukrainienne", avertit l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann (S&D, socio-démocrates).

L'ex-président qui rêve d'un retour triomphal à Washington a déjà menacé à plusieurs reprises de mettre un terme à l'aide militaire américaine à Kiev, promettant d'en finir avec cette guerre en 24 heures, tout en restant évasif sur les moyens d'y parvenir.

Après deux ans et demi d'engagements maintes et maintes fois répétés, l'Europe pourrait n'avoir d'autre choix que de prendre le relais. Mais le front européen pourrait se fissurer rapidement. "Les capitales européennes risquent d'accroitre la pression sur Kiev pour ouvrir les négociations avec Moscou, contre la volonté des Ukrainiens eux-mêmes", met en garde Raphaël Glucksmann. En attendant, c'est surtout l'attentisme qui domine. "On essaie de continuer à faire ce que l'on fait de notre côté, c'est le sentiment dominant à l'Otan", explique un diplomate de l'Alliance.