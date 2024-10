Les États-Unis annoncent prendre de nouvelles sanctions contre des colons extrémistes israéliens accusés d'attiser les violences en Cisjordanie occupée en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Ces sanctions visent plusieurs colons extrémistes, dont le directeur d'une association identifiée comme étant Hashomer Yosh, ainsi que le groupe extrémiste Hilltop Youth, selon des communiqués séparés du département d'Etat et du Trésor. "L'aggravation de la violence et de l'instabilité en Cisjordanie nuit aux intérêts à long terme des Israéliens et des Palestiniens, et les actions d'organisations violentes telles que Hilltop Youth ne font qu'exacerber la crise", a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire au Trésor par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier, cité dans un communiqué.

Le groupe extrémiste Hilltop Youth est notamment accusé d'avoir "perpétré des meurtres, des incendies et d'autres attaques pour se venger et intimider les civils palestiniens", selon le Trésor. "Nous appelons le gouvernement d'Israël à prendre des mesures" et à traduire ces acteurs en justice, a poursuivi le département d'État.

Les États-Unis ont déjà pris une série de sanctions contre des colons israéliens, provoquant la colère du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Les sanctions américaines ont pour effet de geler les avoirs éventuels de ces personnes ou groupes aux Etats-Unis, ainsi que toute transaction financière avec elles, et des restrictions de visas.