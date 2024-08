L'armée russe a affirmé jeudi avoir repris le village de Kroupets dans la région frontalière de Koursk, théâtre depuis le 6 août d'une offensive sans précédent des forces de Kiev en territoire russe.

C'est la première fois depuis le 6 août que l'armée russe dit avoir repris l'un des villages passés sous contrôle ukrainien dans cette région.

L'armée russe a "repris le contrôle du village de Kroupets", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, affirmant "continuer à repousser" les assauts ukrainiens.

Il a également assuré, comme lors des jours précédents, infliger de lourdes pertes aux forces ukrainiennes en faisant usage de l'aviation, de drones et de l'artillerie, ce qui a permis de "déjouer les tentatives de percée de groupes mobiles" ukrainiens.

L'attaque initiale le 6 août des troupes ukrainiennes avaient pris le dispositif russe au dépourvu dans la région de Koursk.

Les autorités ukrainiennes ont fourni diverses raisons pour expliquer cet assaut: forcer Moscou à retirer ses soldats d'autres parties du front, créer une "zone tampon" en territoire russe contre les bombardements ou encore s'en servir comme monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait revendiqué le contrôle par son armée de 74 localités et de 1.000 kilomètres carrés dans la région de Koursk.

Les autorités russes avaient, quant à elles, reconnu lundi la perte de 28 localités et des gains territoriaux ukrainiens s'étendant sur une zone de 40 kilomètres de largeur et de douze kilomètres de profondeur.

Plus de 120.000 civils russes ont fui la région de Koursk en raison des combats et des bombardements. Au moins 12 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées, selon les autorités.

L'avancée ukrainienne, la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale, est un revers inattendu pour Vladimir Poutine, dont l'armée est depuis plusieurs mois à l'offensive sur le front oriental en Ukraine, grignotant petit à petit du terrain face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

Elle intervient alors que la Russie occupe toujours près de 20% du territoire ukrainien, après y avoir lancé son armée en février 2022.