L'Ukraine a dénoncé dimanche une "attaque massive" russe sur son territoire, qui a fait au moins un mort et trois blessés dans la capitale Kiev, ainsi qu'une autre victime dans le sud du pays.

La Russie "aux premières heures de ce matin a lancé une attaque massive à l'échelle nationale contre l'Ukraine en utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones", a déclaré la première vice-Première ministre Yulia Svyrydenko.

La Russie a lancé 23 missiles de croisière et balistiques et 109 drones, a déclaré la force aérienne ukrainienne, causant des dégâts dans six régions. La force aérienne a déclaré avoir abattu 13 des missiles et 40 drones, tandis que 54 autres n'ont causé aucun dommage.