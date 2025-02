Donald Trump a accusé l'Ukraine d'avoir malmené le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, la semaine dernière lors de sa visite à Kiev pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky.

"Scott Bessent en fait est allé là-bas et a été traité assez impoliment, parce qu'en substance, ils lui ont dit 'non'. Et Zelensky dormait et était indisponible pour le rencontrer", a déclaré le président américain à la presse, bien qu'ils se soient effectivement rencontrés le 12 février.

Volodymyr Zelensky doit recevoir aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis.