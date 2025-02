Le chef de la diplomatie hongroise s'est dit opposé jeudi à la prolongation de sanctions de l'Union européenne contre des personnalités russes, affirmant ne pas vouloir entraver les discussions russo-américaines sur le règlement du conflit en Ukraine.

Ces mesures visant plus de 2 400 individus et organisations, dont le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires Sergueï Lavrov, doivent être reconduites par les 27 États membres de l'Union européenne d'ici au 15 mars. Une réunion des ambassadeurs est prévue pour vendredi à Bruxelles à ce sujet.