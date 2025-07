6.000 clients privés d'électricité à cause des fortes chaleurs, selon Enedis

Quelque 6.000 clients d'Enedis étaient privés d'électricité à 12H30 mercredi en raison des "fortes chaleurs" qui affectent les infrastructures souterraines, selon le dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution électrique transmis à l'AFP.

"En raison d'un épisode exceptionnel de fortes chaleurs sur l'ensemble du territoire, Enedis recense des incidents sur le réseau électrique souterrain, notamment en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes", indique le gestionnaire.

"La situation reste évolutive", précise-t-il.

"Les très fortes chaleurs cumulées sur plusieurs jours avec une température qui ne descend pas la nuit ont fait monter la température des sols goudronnés de plusieurs dizaines de degrés (en surface), ce qui a mis en forte contrainte les réseaux souterrains", explique Enedis.

Les boîtes de jonction, qui servent à relier deux câbles souterrains entre eux, sont "sensibles aux fortes variations de températures et aux mouvements de terrains qu'elles induisent, à l'origine de l'incident", précise le gestionnaire, qui assure que ses équipes interviennent pour "rétablir l'électricité le plus rapidement possible".