Accord commercial entre le Kenya et l'Union européenne, qui veut se rapprocher de l'Afrique

Le ministre du Kenya du commerce Moses Koria et le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis., après la signature de l'accord de partenariat économique entre l'UE et Nairobi.

Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial lors d'une cérémonie à Nairobi, le premier de grande envergure depuis 2016 avec un pays d'Afrique. Bruxelles cherche à tisser des liens économiques plus étroits et contrer l'appétit chinois.