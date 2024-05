Accord entre France TV et le milieu du cinéma pour soutenir la création

France Télévisions et le cinéma français ont signé à Cannes un accord sur cinq ans pour soutenir la création et poursuivre l’exposition des films à l'antenne

France Télévisions et le cinéma français ont signé vendredi à Cannes un accord sur cinq ans pour soutenir la création et poursuivre l’exposition des films à l'antenne, ont-ils annoncé dans un communiqué commun.

Le groupe public s'engage à investir au moins 80 millions d'euros par an dans les œuvres cinéma européennes ou françaises, dont au moins 65 millions d'euros en préfinancement dans au moins 60 films.

France Télévisions renforce ainsi "sa première place de financeur du cinéma français et européen en clair et confirme son profond attachement au cinéma", indique le communiqué signé par les organisations professionnelles du cinéma BLIC, BLOC et ARP.

France Télévisions s’engage également à financer au moins 25 films d’animation sur la durée de l'accord, signé en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati, afin de favoriser les différents genres de cinéma.

A l'antenne, le groupe public entend poursuivre avec des rendez-vous identifiés et des émissions consacrées au cinéma, et une programmation spéciale pour les événements exceptionnels liés au 7e art.

Avec Brut, France Télévisions est partenaire officiel du Festival de Cannes et diffuse à ce titre en direct la cérémonie d'ouverture et de cloture du grand rendez-vous mondial.

Un record d'audience a été enregistré mardi avec environ 2,3 millions de téléspectateurs sur France 2 et france.tv pur suivre la cérémonie lançant les festivités du 77e Festival de Cannes.