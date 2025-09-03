Accord UE/Mercosur : la Commission a "entendu les réserves" de la France, "accepte" les clauses de sauvegarde (gouvernement français)

Devant le palais San Martin à Buenos Aires pendant le sommet du Mercosur, le 2 juillet 2025

La Commission européenne a "entendu les réserves" de plusieurs pays européens dont la France sur l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et "accepté" des clauses de sauvegarde pour mieux protéger l'agriculture européenne, s'est félicitée mercredi la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas.

Le travail effectué notamment par la France "permet aujourd'hui que l'Union européenne, et singulièrement la présidente (de la Commission, ndlr), ait entendu les réserves émises par ces pays-là et accepté d'actionner les clauses de sauvegarde", a-t-elle relevé lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

La France va désormais "analyser" ces clauses de sauvegarde et en vérifier la solidité pour le monde agricole, a-t-il ajouté.

"Nous sommes très attachés à deux points qui ont semble-t-il été obtenus mais il faudra vérifier si c'est bien dans l'accord", a notamment souligné Sophie Primas.

Il faut notamment qu'une clause de sauvergarde "puisse être actionnée par un seul pays et non pas plusieurs" et puisse "s'appliquer de façon temporaire avant décision définitive", a-t-elle détaillé.

La Commission européenne doit approuver mercredi l'accord commercial avec un geste pour tenter de convaincre Paris et rassurer les agriculteurs.

L'adoption par les commissaires européens est la première étape avant de soumettre ce traité de libre-échange aux Etats membres et aux eurodéputés dans les mois qui viennent.

L'exécutif européen remet ce dossier sensible sur la table au moment où la France est de nouveau plongée dans une tempête politique. Le gouvernement pourrait tomber lundi lors d'un vote de confiance très mal engagé pour le Premier ministre François Bayrou.