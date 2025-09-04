Adoption du rapport parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a été adopté jeudi à l'unanimité

Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, menée par les députés Arthur Delaporte (PS) et Laure Miller (EPR), a été adopté jeudi à l'unanimité, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse.

Ses conclusions seront rendues publiques le jeudi 11 septembre dans la matinée, ont-ils ajouté.

Les 28 membres de la commission, lancée en mars 2024, se sont penchés pendant six mois sur l'algorithme de TikTok, qui tend, selon de nombreuses études, à enfermer ses utilisateurs dans "des bulles de filtres", mais aussi les contenus problématiques et la question de leur modération.

Ils ont aussi cherché à examiner les répercussions psychologiques de l'application sur les enfants et les adolescents après qu'un collectif de sept familles a assigné le réseau social en justice en France fin novembre 2024, l'accusant d'avoir exposé leurs enfants à des contenus pouvant les pousser au suicide.

Plus de 160 personnes (experts, politiques, responsables des réseaux sociaux, influenceurs) ont été auditionnées d'avril à juin par cette commission, a indiqué son président Arthur Delaporte.

Certains échanges musclés ont d'ailleurs tourné en boucle sur internet, notamment lorsque l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, entendu en visioconférence, a raccroché au nez des députés, stupéfaits.

Interrogés sur la possible chute du gouvernement de François Bayrou lundi prochain, qui risquerait d'enterrer les propositions de la commission, les députés ont voulu balayer les inquiétudes.

"C'est un sujet de préoccupation majeur des Français", a souligné la rapporteuse de la commission, Laure Miller.

"Comme le rapport a été adopté, même s'il y a une dissolution lundi prochain, le rapport existera et fera foi" et pourra "être utilisé par tous les gouvernements, qu'ils soient macroniste ou socialiste", a abondé M. Delaporte.

