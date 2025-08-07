Aéroport Paris-Roissy: moins de stress pour les correspondances courtes

Le
07 Aoû. 2025 à 15h23 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président français Emmanuel Macron, le directeur général d'Air France-KLM Ben Smith, le PDG du groupe ADP Philippe Pascal et le ministre des Transports Philippe Tabarot lors de la signature d'un partenariat stratégique entre Air France-KLM et ADP au sa

Le président français Emmanuel Macron, le directeur général d'Air France-KLM Ben Smith, le PDG du groupe ADP Philippe Pascal et le ministre des Transports Philippe Tabarot lors de la signature d'un partenariat stratégique entre Air France-KLM et ADP au salon du Bourget, pès d Paris, le 20 juin 2025

POOL/AFP/Archives
Benoit Tessier
Partager 3 minutes de lecture

Accélérer les correspondances de mois d'une heure: Air France-KLM et le gestionnaire des aéroports parisiens ont pris une première mesure à Roissy-Charles-de-Gaulle pour défendre le "hub" parisien face à des plateformes de correspondance ultra-compétitives comme Doha, Dubaï ou Istanbul.

Dans le cadre de leur partenariat stratégique scellé il y a un mois, le groupe ADP (Aéroports de Paris) et le groupe aérien franco-néerlandais, qui est son principal client, ont lancé un dispositif pour sécuriser les correspondances courtes.

"Short Connection Pass" (pass courte correspondance): c'est la notification que reçoivent désormais les passagers dont la correspondance est jugée "à risque" d'après les données en temps réel des deux acteurs - temps de trajet estimé jusqu’à la porte d’embarquement, attente aux contrôles, horaire actualisé du prochain vol...

Ce pass leur donne un accès prioritaire aux contrôles de sécurité et aux formalités de police à l'aéroport Roissy-CDG, "le hub le plus puissant d'Europe en termes d'offres de correspondances", selon Air France.

"C'est un enjeu extrêmement fort pour Air France" dont la moitié des clients (jusqu'à 140.000 par jour) sont en correspondance, explique à l'AFP Arthur Schmitt directeur du service clients hub pour Air France.

"La correspondance génère toujours un stress. L'enjeu pour nous c'est de rendre CDG le plus attractif possible pour ce type de voyage", a-t-il ajouté.

Selon lui, il est essentiel que le passager n'ait pas à "courir" et puisse effectuer sa correspondance de façon "sereine".

Lorsque le temps de connexion passe sous un certain seuil - 45 minutes par exemple entre un vol Toulouse-Paris et un départ vers New York - un traitement prioritaire est automatiquement déclenché, explique Air France.

Air France, qui dispose des coordonnées de près de 80% de ses clients, leur enverra ce pass par SMS et par mail 30 minutes avant leur arrivée à Paris-Charles de Gaulle.

Si le client n’a pas reçu ce message, il sera automatiquement identifié dès le premier scan de sa carte d’embarquement.

"L'élément nouveau, c'est que nos agents de prévenance qui scannent systématiquement la carte d'embarquement savent que le passager doit être accompagné et qu'il doit passer de façon prioritaire", souligne à l'AFP Valérie Senentz, directrice des aérogares de Paris-CDG.

Sous l'oeil du président Emmanuel Macron, Philippe Pascal, nouveau PDG du Groupe ADP, et Benjamin Smith, le directeur général de l'entreprise franco-néerlandaise, ont officialisé au salon du Bourget en juin un "partenariat inédit" entre leurs deux sociétés baptisé "Connect France" pour améliorer l'expérience client.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Des véhicules de pompiers près d'une zone forestière en feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025
International

À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le désespoir des vignerons sinistrés par le feu

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025
Économie

Wall Street écarte les craintes commerciales liées aux droits de douane

Les délégués de 184 pays sont réunis depuis le 5 aout au Palais des Nations à Genève et jusqu'au 14 aout pour négocier le texte de ce qui pourrait être le premier traité international sur la pollution plastique
International

"Dialogue de sourds" aux négociations plastiques de Genève

49.01278, 2.55

À la une

Afrique

Élection présidentielle en Côte d'Ivoire: des cadres de l'opposition entendus par la police après des violences à Abidjan

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

International

Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages

International

Bande de Gaza : le nouveau cri d'alarme des humanitaires

International

Macron prône la fermeté de la France face à l'Algérie inflexible

Économie

Les nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur pour des dizaines d'économies

International

Corée du nord: un nouvel homme réussi à s'enfuir à la nage vers le sud accroché à du polystyrène

International

"Vaincre totalement l'ennemi à Gaza": Benjamin Netanyahu dévoile ses nouveaux objectifs de guerre

International

Qui est Gali Baharav‑Miara, cette magistrate qui défie Benjamin Netanyahu ?

TERRIENNES

En Côte d'Ivoire, des femmes victimes d'excision retrouvent espoir