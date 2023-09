Afrique du sud: le grand festival Comic Con célèbre la culture "Afro Geek"

Le plus grand festival de culture pop d'Afrique s'est ouvert vendredi à Johannesburg avec un coup de projecteur sur des super-héros locaux, dont un chevalier noir luttant contre les coupures de courant incessantes en Afrique du Sud.

Vêtues de capes de super-héros et de costumes de science-fiction, des milliers de personnes ont afflué vendredi dans un vaste centre d'exposition, pour le premier jour de "Comic Con Africa", qui se déroule jusqu'à lundi.

Le festival, dont c'est la quatrième édition, propose un pavillon "Afro Geek" dédié aux bandes dessinées reflétant la société et l'héritage africains.

"Les dessins animés que nous avions l'habitude de regarder, en particulier Tarzan, avaient cette mentalité coloniale à l'égard des Africains (...) Il s'agissait d'un personnage en Afrique mais les Africains étaient invisibles. Cela ne me convenait pas", explique à l'AFP l'artiste Trevor Ngwenya.

Des visiteurs au Comic Con Africa, le 23 septembre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud AFP

Son dernier projet est un super-héros inspiré du roi Shaka, un leader du XIXe siècle encore vénéré pour avoir unifié une grande partie du pays sous le nom de nation zouloue.

Parmi les autres projets "Afro Geek" figurent un paladin noir luttant contre les pannes d'électricité incessantes qui ont frappé l'Afrique du Sud ces dernières années et une série de bandes dessinées inspirée de la mythologie africaine.

"Voir des super-héros qui me ressemblent me permet d'être plus proche de la réalité. Cela me donne un peu plus envie de lire les bandes dessinées", souligne Ethan Msithini, 26 ans, un animateur qui fait la promotion de la série Kidwiz Inc mettant en scène le héros chasseur de pannes d'électricité.

Des visiteurs au Comic Con Africa, le 23 septembre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud AFP

Le festival est salué pour avoir ouvert un espace aux "cosplayeurs" (des gens se déguisant en s'inspirant de personnages de jeux vidéo ou mangas) sur le continent africain.

"J'aime beaucoup le fait que les personnes de couleur se réapproprient certaines choses comme la science-fiction", souligne Abigail Backman-Daniels, une festivalière déguisée en Valkyrie de la franchise cinématographique Thor.