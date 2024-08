Agnès Vahramian, grand reporter de France Télé, nommée à la tête de la radio franceinfo

Agnès Vahramian, grand reporter de France Télévisions, prendra la direction de la radio franceinfo à compter du 16 septembre, en remplacement de Jean-Philippe Baille en partance pour RMC BFM, a annoncé mardi Radio France, confirmant une information du Figaro.

La directrice de France Bleu, Céline Pigalle, ajoutera une corde à son arc: elle deviendra directrice éditoriale déléguée chargée de l'information et de la proximité à Radio France, tout en conservant ses fonctions à la tête du réseau de 44 stations locales, a ajouté Radio France dans un communiqué.

Cette double nomination survient un peu plus d'un mois après l'annonce du départ de Jean-Philippe Baille, qui cumule les fonctions de directeur de Franceinfo et de directeur de l'information du groupe public depuis septembre 2023, et va devenir directeur général délégué à l'information de RMC BFM.

Connue des téléspectateurs de France 2 où elle officie depuis 30 ans, Agnès Vahramian était jusque récemment correspondante de France Télé au Moyen-Orient, après avoir couvert la guerre en Ukraine et été correspondante aux Etats-Unis.

La quinquagénaire a également occupé dans les années 2010 les postes de rédactrice en chef d'"Envoyé Spécial", de directrice adjointe de la rédaction de France 2 et de rédactrice en chef du JT de 20H présenté par David Pujadas.

Elle s'apprête à prendre les rênes de la troisième radio de France, où elle mettra à profit sa "double expérience de reportage de terrain et de management", selon Radio France.

De son côté, Céline Pigalle, ancienne directrice de rédaction de BFMTV arrivée en avril 2023 à la tête de France Bleu pour redresser des audiences en berne, aura notamment pour mission de "coordonner le travail de l'ensemble des rédactions" de la Maison ronde.

Elle veillera en outre "à l'avancée des projets de coopération" avec France Télé comme la marque Ici, censée rassembler France Bleu et France 3.

Céline Pigalle travaillera étroitement avec le nouveau directeur éditorial de Radio France, Vincent Meslet, dont la nomination a été annoncée en juin en remplacement de Laurence Bloch, partie à la retraite.

Ancien directeur général de Newen France (filiale de TF1) passé par France 3, France 2 et Arte, il a "consacré l'essentiel de sa carrière" au service public et a conçu des contenus aussi variés que le feuilleton "Plus belle la vie", les émissions "Ce soir ou Jamais" et "28 minutes".