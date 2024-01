Agriculture: blocage levé en Haute-Garonne sur l'A64, rouverte à la circulation

Le blocage par des agriculteurs de l'A64 à hauteur de Carbonne (Haute-Garonne) a été totalement levé et cet axe reliant Toulouse à Bayonne rouvert à la circulation à 15h25, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

"Comme ils s’y étaient engagés vendredi 26 janvier au soir à la suite des annonces de Monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal, les agriculteurs ont libéré l’autoroute A64 au niveau de Carbonne, ce jour à 12h", a confirmé la préfecture de Haute-Garonne, après qu'un des porte-parole des agriculteurs sur place eut indiqué à l'AFP dans la matinée que leur barrage était "quasi-fini et dégagé".

"Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, salue l'esprit de responsabilité des agriculteurs, qui ont notamment procédé au nettoyage de la section d’autoroute qui était occupée", a ajouté le communiqué, précisant: "A 15h25, l'autoroute vient de rouvrir dans les deux sens".

Le barrage de Carbonne, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse, a été le premier du mouvement de colère des agriculteurs à se mettre en place il y a dix jours.

"On a été entendu, on a eu quelques réponses, tout ne sera pas parfait de suite, on ne va pas changer l'agriculture française en cinq minutes sous un pont d'autoroute mais il me semble qu'on a été vraiment, vraiment entendus", a affirmé à l'AFP Joël Tournier, éleveur-céréalier mobilisé depuis le début sur ce barrage, avec son ami Jérôme Bayle, devenu une figure médiatique du mouvement.

"On a au moins relancé le débat de l'agriculture en France", a-t-il ajouté.

Après avoir annoncé des mesures en faveur de l'agriculture, le Premier ministre Gabriel Attal, était venu dans la soirée de vendredi sur le barrage de Carbonne, en compagnie de M. Bayle.

Dans une immense cohue mêlant agriculteurs, journalistes et badauds, les deux hommes ont cheminé sur les lieux du blocage, jusqu'à prendre tour à tour le micro face à la foule, chacun perché sur un banc.

"J'ai fait que le porte-parole, j'ai fait que passer à la télé, parce qu'il en fallait un mais franchement si j'ai pas craqué, c'est parce que dans vos regards, votre détermination, je savais que vous ne me lâcheriez pas", a déclaré l'éleveur qui a voulu avant tout retenir de ce moment "l'aventure humaine".

"Si on s'est battu, c'est pour arrêter tout ça", a-t-il dit après M. Attal, en montrant les mannequins habillés en tenue de travail symbolisant les suicidés du monde agricole, suspendus à un pont au-dessus de l'autoroute.

L'agriculteur barbu de 42 ans avait repris la ferme familiale de 90 vaches où il pratique également la polyculture à à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne), après le suicide de son père il y a une dizaine d'années.