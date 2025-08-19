Air Canada: fin de la grève, reprise très progressive des opérations

Le
19 Aoû. 2025 à 11h35 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des voyageurs consultent un panneau d'information sur les vols annulés d'Air Canada à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, au Québec, le 17 août 2025 au Canada

AFP
ANDREJ IVANOV
Air Canada et le syndicat du personnel de bord sont parvenus mardi à s'entendre, après une nuit de négociations, pour mettre fin à la grève qui paralysait depuis samedi la première compagnie aérienne du pays, même si le retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs jours.

Quelque 10.000 hôtesses et stewards avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement.

Malgré une décision de justice ayant déclaré illégal leur arrêt de travail, ils avaient poursuivi leur grève lundi. Des négociations avaient débuté en soirée pour tenter de mettre fin à un mouvement social affectant des centaines de milliers de personnes.

"La grève est terminée. Nous avons une entente de principe", a écrit tôt mardi sur Facebook l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de "coopérer pleinement à la reprise des opérations".

Sans en dire beaucoup plus sur l'accord, le syndicat affirme qu'il en présentera les contours à ses membres lors de réunions en ligne.

Premiers vols mardi soir

Air Canada a confirmé dans un communiqué "reprendre progressivement aujourd'hui (mardi) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation" avec le SCFP, sous la supervision d'un médiateur, William Kaplan.

Des hôtesses et stewards manifestent devant l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, au Québec, le 17 août 2025 au Canada

AFP
ANDREJ IVANOV

Les premiers vols sont prévus pour la soirée de mardi mais un retour à la normale pourrait ne pas intervenir avant sept à dix jours, prévient la compagnie aérienne.

"Certains vols seront annulés dans les sept à dix prochains jours, jusqu'à ce que l'organisation soit stabilisée", précise le transporteur.

"Faire redémarrer une compagnie majeure comme Air Canada est une tâche complexe", a déclaré son PDG, Michael Rousseau, cité dans le communiqué.

"Nous demandons à nos clients de la patience et de la compréhension dans les prochains jours", a-t-il ajouté, leur présentant des excuses au nom de la compagnie.

Selon Air Canada, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.

La compagnie demande par ailleurs à ses passagers de se rendre à l'aéroport uniquement si leur vol est affiché au départ.

- Intervention du gouvernement -

Ce mouvement social a entraîné une passe d'armes entre le gouvernement canadien et le personnel navigant d'Air Canada.

Estimant que la grève "affectait directement l'économie canadienne", le gouvernement a décidé d'intervenir, invoquant une disposition légale pour suspendre la grève et forcer les deux parties à un arbitrage contraignant.

Un avion d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, le 17 août 2025 au Canada

AFP
ANDREJ IVANOV

Mais les salariés d'Air Canada ont choisi dimanche de défier l'injonction du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), un tribunal réglementaire, qui leur avait ordonné de reprendre le travail.

S'exprimant pour la première fois sur le sujet, le Premier ministre, Mark Carney, a déclaré lundi aux journalistes à Ottawa qu'il était "décevant" que huit mois de négociations entre le transporteur et le syndicat n'aient pas abouti à un accord.

"Nous reconnaissons pleinement le rôle crucial que jouent les agents de bord pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs familles lorsqu'ils voyagent", a déclaré M. Carney.

"Il est important qu'ils soient équitablement rémunérés", a-t-il ajouté, avant d'expliquer que des centaines de milliers de citoyens et visiteurs se sont retrouvés dans une situation compliquée.

Au cours du week-end, le syndicat avait dénoncé l'intervention du gouvernement, via la section 107 du Code du travail du Canada, estimant que cela établissait un "précédent terrible" et récompensait "le refus d'Air Canada de négocier équitablement".

Les spécialistes du droit du travail s'interrogent également sur cette décision, explique à l'AFP Rafael Gomez, professeur à l'université de Toronto.

"Beaucoup de spécialistes du travail et de la communauté de droit du travail pensent que la section 107 est utilisée de manière inappropriée", explique-t-il. "Notamment car elle est prévue pour une situation où les grèves durent depuis longtemps et où il n'y a aucune issue possible."

Économie
CANADA

