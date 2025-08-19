Air Canada: "la grève est terminée", annonce le syndicat du personnel de bord

Le
19 Aoû. 2025 à 09h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un avion d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, le 17 août 2025 au Canada

AFP
ANDREJ IVANOV
La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée", a annoncé tôt mardi le syndicat du personnel de bord, évoquant "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, qui confirme reprendre progressivement ses opérations.

"La grève est terminée. Nous avons une entente de principe", a écrit sur Facebook l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de "coopérer pleinement à la reprise des opérations".

Air Canada a confirmé, dans un communiqué, "reprendre progressivement aujourd'hui (mardi) ses opérations après avoir conclu un accord de médiation" avec le SCFP, sous la supervision d'un médiateur, William Kaplan.

Quelque 10.000 agents de bord avaient cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaires et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement. Malgré une décision de justice en leur défaveur, les hôtesses et stewards avaient poursuivi leur grève lundi.

Les premiers vols sont prévus pour la soirée de mardi mais un retour à la normale ne devrait pas intervenir avant sept à dix jours, prévient Air Canada.

"Faire redémarrer une compagnie majeure comme Air Canada est une tâche complexe", a déclaré son PDG, Michael Rousseau, cité dans le communiqué.

"Nous demandons à nos clients de la patience et de la compréhension dans les prochains jours", a-t-il ajouté, leur présentant des excuses au nom de la compagnie.

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.

Économie
CANADA

