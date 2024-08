Air France suspend ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu'à lundi "a minima"

Air France a annoncé que ses dessertes vers Tel Aviv et Beyrouth étaient suspendues "jusqu'au lundi 26 août a minima", après l'aggravation des tensions entre Israël et le Liban

La compagnie aérienne française Air France a annoncé dimanche à l'AFP que ses dessertes vers Tel Aviv et Beyrouth étaient suspendues "jusqu'au lundi 26 août a minima", après l'aggravation des tensions entre Israël et le Liban.

Compte-tenu de la situation, "les vols d'aujourd'hui et demain sont annulés", a indiqué un représentant de la compagnie, ajoutant que cela pourrait éventuellement être prolongé. Un nouveau point sera fait lundi "pour évaluer la situation", a-t-il précisé.

Depuis le Covid, la compagnie française effectuait habituellement une liaison par jour vers ces destinations. Elle avait interrompu les vols entre Paris et Beyrouth du 29 juillet au 15 août, mais n'avait pas suspendu récemment les liaisons avec Tel Aviv.

Sa filiale low-cost Transavia effectue également des vols vers ces deux villes mais dimanche à la mi-journée, Air France n'avait pas d'informations à fournir les concernant.

La première compagnie aérienne européenne, Lufthansa, a elle annoncé vendredi prolonger la suspension de ses vols pour Beyrouth jusqu'au 30 septembre, et jusqu'au 2 septembre pour Tel-Aviv et Téhéran, devant les risques d'aggravation du conflit dans la région.

L'Autorité de l'aviation civile israélienne a annoncé la reprise dimanche matin des vols vers et au départ de Tel-Aviv, après que des avions ont été retardés et des atterrissages déroutés vers d'autres aéroports du pays. Israël a affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah en menant de multiples frappes au Liban, mais le mouvement libanais a dit avoir réussi à lancer des centaines de drones et de roquettes sur des positions israéliennes pour venger la mort d'un de ses chefs.

L'aéroport de Beyrouth continue de fonctionner normalement, même si certaines compagnies dont la Royal Jordanian et Etihad Airways ont annulé leurs vols.