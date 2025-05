Airbags Takata: BMW, Mercedes, Toyota et Volkswagen ciblés par une plainte d'UFC-Que choisir

Un module d'airbag du fabricant japonais Takata, dans un garage à Mulhouse, dans l'est de la France, le 19 février 2025

Des constructeurs automobiles ont défendu lundi leur gestion des rappels de véhicules équipés d'airbags Takata défectueux en France, après l'annonce par l'UFC-Que choisir d'une nouvelle plainte visant BMW, Mercedes, Toyota et Volkswagen.

L'association de défense des consommateurs, qui avait déjà porté plainte contre Stellantis en janvier, a précisé à l'AFP que sa plainte pour "pratiques commerciales trompeuses, tromperie aggravée et mise en danger délibérée de la vie d'autrui" avait été enregistrée ce lundi par le tribunal de Versailles (Yvelines).

L'UFC-Que choisir estime dans un communiqué que les rappels de véhicules organisés par ces quatre groupes pour remplacer les airbags défectueux ont été "imprécis, tardifs et insuffisants, sous la seule pression médiatique du scandale".

"C'est absolument faux de dire qu'on n'a rien fait et qu'on a attendu la pression médiatique", a déclaré à l'AFP Ludovic Leguem, directeur de la communication de BMW France.

"On a réalisé 29 actions de rappel chez BMW Group en France depuis 2013", ce qui correspond à 935.000 voitures rappelées, a-t-il précisé.

Le scandale des airbags Takata secoue le secteur de l'automobile depuis 2014, forçant de nombreux constructeurs à immobiliser des centaines de milliers de véhicules à travers le monde, afin de remplacer ces équipements de sécurité.

A cause d'un gaz qui se dégrade avec le temps, l'humidité et la chaleur, ces airbags risquent d'exploser, avec un risque de blessures graves voire mortelles pour les conducteurs et les passagers avant.

Volkswagen Group France a de son côté précisé dans une déclaration transmise à l'AFP que "s'agissant des airbags Takata, Volkswagen examine et met en tant que de besoin à jour ses campagnes de rappel en fonction de son programme d’analyse et en collaboration avec les autorités réglementaires compétentes".

Egalement sollicitées pour un commentaire, les branches françaises de Mercedes et Toyota n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Un nouveau décès lié au déclenchement d'un airbag défectueux a été enregistré fin mars en Guadeloupe.

Jusqu'à l'annonce de ce nouveau décès la semaine dernière, le ministère des Transports avait recensé 29 accidents ayant provoqué onze décès outre-mer et un en métropole.