Airbags Takata: Toyota et Mercedes vont aussi immobiliser des véhicules en France, selon le ministère des Transports

Les constructeurs automobiles Toyota et Mercedes vont devoir immobiliser à leur tour des milliers de véhicules en France pour changer leurs airbags, rendus dangereux par des airbags défectueux, a indiqué jeudi le ministère des Transports.

Comme l'ont déjà fait Citroën et Volkswagen, Toyota et Mercedes vont notamment devoir identifier et rappeler "prochainement" vingt modèles commercialisés entre 2001 et 2018, dont les populaires Yaris et Classe A, en déconseillant à leur propriétaire de rouler tant que la réparation n'a pas été faite.