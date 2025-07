Alaska Airlines annonce suspendre tous ses vols à cause d'une panne informatique

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé la suspension de tous ses vols, ainsi que de ceux de sa filiale Horizon Air, en raison d'une panne informatique dimanche soir.

La compagnie aérienne a déclaré à l'AFP que dimanche, elle avait "subi une panne informatique affectant ses opérations" et qu'elle avait "demandé une interruption temporaire, à l'échelle de l'ensemble du système, de tous les vols d’Alaska Airlines et Horizon Air jusqu'à la résolution du problème".

Alaska Airlines n'a pas précisé la nature exacte de cette panne. Le site internet de la compagnie apparaissait en dérangement depuis environ 03H00 GMT lundi, selon des sites spécialisés.

"Nous nous excusons auprès de nos clients pour ce désagrément", a indiqué la compagnie dans un communiqué. "Il y aura des impacts résiduels sur nos opérations tout au long de la soirée".

La déclaration, également publiée sur X, a suscité des réactions négatives de la part de passagers apparemment frustrés. "C'est brutal. Cela fait deux heures que nous sommes assis à l'aéroport", a répondu un utilisateur de X nommé Caleb Heimlich.

Un autre utilisateur, BetterDays, a commenté: "Cela a commencé à 20 heures et vous ne publiez cela que maintenant ! Votre service s'est considérablement dégradé au cours des cinq dernières années".

Cet incident survient plus d'un an après qu'une porte-bouchon - opercule condamnant une issue de secours redondante - d'un Boeing 737 Max 9 nouvellement livré s'est détachée lors d'un vol d'Alaska Airlines entre Portland (Oregon) et Ontario (Californie) en janvier 2024.

Les 171 passagers et les six membres d'équipage ont survécu à la décompression rapide, mais l'incident a conduit le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) à clouer au sol de nombreux Boeing 737-9 exploités par des compagnies aériennes américaines.

Le mois dernier, les enquêteurs américains ont déclaré que l'incapacité de Boeing à fournir une formation adéquate au personnel de fabrication était un facteur déterminant dans l'explosion en vol quasi-catastrophique de l'avion d'Alaska Airlines.

Basée à Seattle, Alaska Airlines est la cinquième plus grosse compagnie aérienne des Etats-Unis depuis son rachat l'an dernier de Hawaiian Airlines.

Les deux compagnies disposent d'une flotte de plus de 360 avions qui desservent environ 140 destinations, principalement dans l'ouest des Etats-Unis et dans l'archipel d'Hawaï.