Allemagne: feu vert pour le plan d'investissement géant et une aide à l'Ukraine

Le Parlement allemand a définitivement adopté vendredi le plan géant d'investissements du futur chancelier Friedrich Merz visant à réarmer et moderniser le pays, permettant dans la foulée le déblocage d'une aide militaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine.

Le "bazooka" budgétaire proposé par Friedrich Merz, qui nécessite une modification de la Constitution, a été approuvé avec une majorité des deux tiers de 53 voix au Bundesrat, la chambre qui rassemble les régions, après avoir déjà été adopté mardi par les députés du Bundestag.

Le plan ficelé avec les sociaux-démocrates, futurs alliés des conservateurs dans le prochain gouvernement, représente une révolution pour l'Allemagne.

Championne depuis des décennies de l'orthodoxie budgétaire, elle a longtemps négligé les dépenses militaires au profit du parapluie américain qui la protégeait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mais les temps ont changé. Après le choc de l'invasion russe de l'Ukraine depuis février 2022, Berlin voit maintenant Washington se détourner de l'Europe et se rapprocher de la Russie, sous l'impulsion de Donald Trump.

"Nous devons tout faire pour que l'Allemagne redevienne l'une des armées les plus puissantes d'Europe et puisse se protéger, protéger notre pays", a souligné le chef conservateur du gouvernement bavarois Markus Söder à la tribune du Bundesrat.

Mardi, le chef des conservateurs Friedrich Merz avait qualifié les mesures de "premier grand pas vers une nouvelle communauté européenne de défense" devant inclure "des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne", comme le Royaume-Uni et la Norvège.

Concrètement, l'Allemagne va assouplir son "frein à l'endettement", qui limite la capacité d'emprunt du pays, pour les dépenses militaires et pour les régions.

S'y ajoute un fonds spécial - hors budget - de 500 milliards d'euros sur 12 ans pour moderniser les infrastructures et relancer la première économie européenne, dont 100 milliards affectés aux projets contribuant à la transition climatique.

Munitions et défense anti-aérienne

Offrant une nouvelle marge de manoeuvre financière à la première économie européenne, cette réforme a permis de débloquer une nouvelle enveloppe d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de trois milliards d'euros, à quelques jours de pourparlers sous l'égide des Etats-Unis avec Moscou et Kiev devant porter sur une trêve limitée.

La commission budgétaire du Bundestag a donné son feu vert à l'octroi de ces fonds, en suspens depuis des mois en raison des réticences du chancelier sortant Olaf Scholz au regard des ressources du pays.

"Nous faisons cela pour que l'Ukraine puisse défendre son indépendance et sa souveraineté", a expliqué le dirigeant social-démocrate cette semaine à propos de cette aide. L'Allemagne a été, depuis février 2022, le plus gros fournisseur d'aide militaire à Ukraine parmi les pays européens.

Ces 3 milliards s'ajoutent aux 4 milliards d'aide militaire déjà prévus dans le budget pour l'année 2025, soit 7 milliards d'euros au total.

Cela permettra de fournir à Kiev des munitions, immédiatement disponibles, et d'autres armes livrables d'ici un ou deux ans car elles doivent encore être produites, notamment des systèmes de défense antiaérienne Iris T, selon le gouvernement allemand.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Berlin vendredi soir dans un message sur X, soulignant que cette aide allait servir à "sauver des vies ukrainiennes".

"C'est aussi l'assurance que l'armée ukrainienne deviendra encore plus forte après la fin de la guerre, et que l'Allemagne est déterminée à y contribuer", a-t-il ajouté.

Olaf Scholz a encore insisté cette semaine pour que les conditions d'une paix avec Moscou ne soient pas dictées à Kiev qui doit pour cela "disposer d'une armée forte".

Les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, se sont accordés pour une trêve aux contours encore flous, Moscou affirmant qu'elle se limite uniquement aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Mais l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de poursuivre les frappes contre de tels sites.