Apple numéro un des ventes de smartphones en 2023 selon une étude

Apple a dépassé Samsung sur les ventes de smartphones en 2023 selon le cabinet d'études spécialisé IDC, qui y voit "un changement de pouvoir au sommet du plus grand marché de l'électronique grand public".

"La dernière fois qu'une entreprise autre que Samsung a occupé la première place sur le marché des smartphones, c'était en 2010", soulignent les experts dans un communiqué publié lundi.

Le groupe californien a vendu plus de 234 millions d'iPhone l'année dernière, soit 20,1% du marché mondial, selon IDC.

C'est la première fois qu'il détient la plus grosse part de ce marché, et c'est "le seul acteur du Top 3 à afficher une croissance annuelle positive", de 3,7%, note Nabila Popal, directrice de recherche.

La marque à la pomme a pourtant fait face à "des défis réglementaires accrus et à la concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché", ajoute-t-elle. "Le succès continu et la résilience d'Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, à des offres de reprise des anciens modèles agressives et à des plans de financement à taux zéro".

Samsung arrive donc en deuxième position, avec plus de 226 millions d'appareils écoulés (-13,6%) et 19,4% du gâteau.

Le géant sud-coréen doit présenter mercredi à San José, coeur de la Silicon Valley américaine, de nouveaux smartphones gonflés à l'intelligence artificielle (IA), un sujet très tendance et pourtant très peu abordé par Apple lors de ses conférences.

La concurrence sur le marché des smartphones est "intense", pour Ryan Reith, vice-président de l'antienne d'IDC dédiée à ce marché.

"Apple a certainement joué un rôle dans le recul de Samsung, mais l'espace Android dans son ensemble se diversifie. Huawei est de retour et fait des percées rapides en Chine, des marques comme OnePlus, Honor, Google et d'autres lancent des appareils très compétitifs dans la gamme de prix inférieure du haut de gamme", analyse-t-il.

Le groupe américain s'est démarqué dans un contexte défavorable: les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 3,2% en 2023, à 1,17 milliard d'unités, le "volume annuel le plus bas depuis une décennie, dû en grande partie aux défis macroéconomiques", explique IDC.

Le cabinet s'attend néanmoins à une reprise en 2024, avec déjà une croissance de 8,5% sur un an au quatrième trimestre 2023.