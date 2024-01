Après la grève à Hollywood, les Emmy Awards reviennent avec "Succession" en ultra-favori

Après quatre mois de report provoqués par les grèves à Hollywood, le gratin de la télévision américaine se retrouve lundi à Los Angeles pour les 75e Emmy Awards, où la série "Succession" est grande favorite après son ultime saison.

Les premières stars, parmi lesquelles Jason Segel ("Shrinking") et Dominique Fishback ("Swarm"), commencent à arriver sur le tapis rouge, pour cette cérémonie qui doit débuter à 17H00 (01H00 GMT).

L'équivalent des Oscars de la télévision se déroule habituellement en septembre mais les organisateurs avaient plutôt donné rendez-vous en janvier, pariant, à raison, que les grèves des acteurs et des scénaristes seraient terminées d'ici-là pour que les plus grandes vedettes puissent fouler les tapis rouges à nouveau.

Les votes ont été enregistrés au cours de l'été et certaines séries nommées le sont pour des saisons diffusées il y a plus d'un an.

Les pronostics sont clairs: "Succession", avec ses 27 nominations, devrait repartir avec pléthore de statuettes, dont celle de la meilleure série dramatique, qu'elle a déjà gagnée à deux reprises.

Cette production HBO, encensée par la critique, suit la puissante et richissime famille Roy, à la tête d'un empire médiatique, dans ses querelles dynastiques.

Avec Kieran Culkin, Jeremy Strong et Brian Cox, trois des six nommés pour l'Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique sont issus de "Succession".

Sarah Snook est favorite pour remporter celui de la meilleure actrice et Matthew Macfadyen, qui vient de remporter le Golden Globe du meilleur second rôle masculin dans une série, a de grandes chances d'être à nouveau consacré.

Audimat en berne

Le triomphe annoncé pour le chant du cygne de "Succession" devrait nourrir les regrets de deux de ses concurrents.

Adaptation du jeu vidéo éponyme, "The Last of Us" (24 nominations) pourrait repartir les mains vides, à moins que ses stars Pedro Pascal et Bella Ramsey ne créent la surprise.

Prix de la meilleure série télévisée dramatique pour "Succession" lors des Golden Globe Awards, le 7 janvier 2024 à Beverly Hills, en Californie AFP/Archives

De son côté, "The White Lotus" (23 nominations), satire chic et grinçante de l'hypocrisie des riches, peut espérer remporter l'Emmy du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique avec quatre nommées sur huit.

Seule star à revenir dans la deuxième saison de la série (qui se déroule cette fois en Sicile), Jennifer Coolidge arrive en tête des pronostics.

Le report de cette grand-messe de la télévision américaine à un lundi de janvier ne devrait pas être favorable à ses chiffres d'audimat, en chute libre depuis plusieurs années.

La cérémonie de l'an dernier avait été suivie par 5,9 millions de téléspectateurs, encore moins que l'édition de 2020, surnommée "PandEmmys", quand les stars étaient restées chez elles pour cause de confinement.

Le report signifie en outre que les Emmys se retrouvent cette année pris en sandwich entre plusieurs grandes dates de récompenses hollywoodiennes, dont les Golden Globes et l'annonce des nominations aux Oscars.

Nouvelle chance en septembre

Du côté des séries de comédie, "The Bear" est en bonne position pour sa première saison. Cette série raconte l'envers du décor d'un restaurant chaotique de Chicago.

(g-d) Les acteurs Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach récompensés du prix de la meilleure série télévisée, musicale ou comiqu, pour "L'Ours" lors des Golden Globe Awards, le 7 janvier 2024 à Beverly Hills, en Californie AFP/Archives

Si ses vedettes Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach ne sont pas récompensées, elles auront une nouvelle chance en septembre, pour l'édition 2024 des Emmys, auxquels la saison 2 de la série sera éligible.

"Ted Lasso", largement récompensée par le passé, aura une dernière possibilité lundi d'engranger des statuettes, après une troisième et dernière saison qui a déçu le public et la critique.

Les catégories des mini-séries, réservées à celles qui ne comptent qu'une seule saison, sont toujours très disputées. Et cette année, "Acharnés" et "Dahmer - Monstre: l'histoire de Jeffrey Dahmer" font la course en tête avec 13 nominations.

La première série, où Ali Wong campe une chauffarde en quête de vengeance après un accrochage sur un parking, pourrait valoir une récompense à l'actrice.

La cérémonie, animée par Anthony Anderson, star de la série "Black-ish", débute à Los Angeles à 17H00 (01H00 GMT mardi).

Dans une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux, l'acteur a invité les téléspectateurs à se joindre à lui pour "célébrer les six séries que vous avez regardées, les 48 que vous n'avez pas vues, et les 130 dont vous n'avez jamais entendu parler".