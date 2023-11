Après sa rencontre avec Xi, Biden accueille les économies du Pacifique

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se saluent avant une rencontre lors du sommet de l'Apec, le 15 novembre 2023 à Woodside, en Californie

Joe Biden accueille jeudi les dirigeants des rives du Pacifique pour un sommet économique à San Francisco, avec en toile de fond la rivalité des géants américain et chinois qui tentent de renouer les fils d'un dialogue tendu.

Le président américain "fera clairement savoir que les Etats-Unis continueront à s'engager à la fois au niveau diplomatique et politique dans cette région cruciale", a déclaré Mike Pyle, conseiller adjoint à la sécurité nationale, à des journalistes.

Face à la Chine, les Etats-Unis cherchent en effet à muscler leurs alliances avec les pays de l'Asie-Pacifique, l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) étant un format diplomatique qui rassemble 21 pays, pesant ensemble 60% de l'économie mondiale.

Ce que Joe Biden a commencé à faire dès mercredi soir, lors d'une réception pour les dirigeants de l'Apec afin, selon lui, de "créer de nouveaux contacts et lancer de nouveaux partenariats."

Parmi les alliés des Etats-Unis présents à l'Apec figurent le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui s'est rendu aussi bien à Washington qu'à Pékin le mois dernier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Les économies de l'Asie-Pacifique ont d'ores et déjà investi plus de 200 milliards de dollars aux Etats-Unis depuis l'arrivée de Joe Biden a la Maison Blanche, a précisé Mike Pyle.

Pacte commercial

Lors de ce sommet, le dirigeant démocrate doit aussi souligner "les progrès substantiels" dans des discussions pour parvenir à un pacte commercial avec plusieurs pays asiatiques.

Joe Biden à un dîner avec les dirigeants de l'Apec, le 15 novembre 2023 à San Francisco en Californie AFP

Le gouvernement de Joe Biden a créé l'année dernière le Cadre économique pour l'Indo-Pacifique (IPEF), qui n'offre pas d'accès aux marchés mais cherche à faciliter les échanges commerciaux entre 14 pays, dont le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et une grande partie de l'Asie du Sud-Est, à l'exclusion de la Chine.

"Cette semaine, les ministres signeront le volet sur les chaînes d'approvisionnement" et devraient avancer en vue d'obtenir des accords dans deux autres domaines, le commerce durable et l'énergie propre, selon M. Pyle.

Le volet commercial achoppe cependant, le gouvernement de Joe Biden étant confronté à une polémique au sein de son parti portant sur les normes de travail.

L'IPEF vise à fournir un "contrepoids aux relations commerciales émergentes de la Chine dans la région", a expliqué Niels Graham, du cercle de réflexion Atlantic Council en début de semaine. "L'administration Biden veut utiliser l'Apec et l'IPEF pour démontrer que les Etats-Unis sont là et comptent bien rester".

Le président américain Joe Biden (d) et son homologue chinois Xi Jinping en réunion pendant le sommet de l'Apec à Woodside, le 15 novembre 2023 en Californie AFP

Joe Biden a tout de même tenté mercredi de rétablir le dialogue avec son homologue chinois, Xi Jinping lors d'une rencontre en marge de l'Apec.

Le sommet qui a duré quatre heures, dans une résidence cossue à une quarantaine de kilomètres de San Francisco, a été jugé "constructif et productif" par Joe Biden

Le démocrate de 80 ans a notamment assuré que les deux hommes pourraient décrocher leur téléphone et se parler "directement et immédiatement" en cas de crise.

Les deux superpuissances ont annoncé une reprise des communications militaires de haut niveau, suspendues depuis plus d'un an et la création d'un groupe d'experts pour discuter des risques liés à l'intelligence artificielle.

Pékin et Washington se sont aussi engagés à collaborer étroitement pour lutter contre le réchauffement de la planète.

Ces progrès n'ont pas empêché cependant les deux puissances d'exposer leurs différends au grand jour, en particulier sur Taïwan, considéré par Pékin comme partie intégrante de son territoire. Joe Biden a demandé à la Chine de "respecter" le processus électoral avant un scrutin présidentiel prévu sur l'île en janvier.