Après une semaine chaotique, Wall Street reprend pied

Trader sur la parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 30 janvier 2025 à New York.

La Bourse de New York a terminé en forte hausse vendredi, poussée notamment par des achats à bon compte après une semaine en net recul marquée par les rebondissements de la politique commerciale américaine.

Le Dow Jones a gagné 1,65%, l'indice Nasdaq s'est envolé de 2,61% et l'indice élargi S&P 500 a bondi de 2,13%.

"Nous avons connu une séance haussière" marquée par un "soulagement" des acteurs du marché, a commenté auprès de l'AFP Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Les investisseurs se sont livrés à des "achats à bon compte" après que "le marché a fortement baissé en peu de temps", a résumé pour sa part Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

La place américaine a été particulièrement chahutée ces derniers jours par les nombreux rebondissements dans la guerre commerciale menée par les Etats-Unis.

Donald Trump a menacé jeudi la France et l'Union européenne (UE) d'imposer des droits de douane de 200% sur leurs champagnes, vins et autres alcools si ceux de 50% annoncés par Bruxelles sur le whisky américain n'étaient pas abandonnés.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain a lancé toute une série d'offensives commerciales contre ses alliés comme ses concurrents, affirmant que les Etats-Unis étaient injustement traités dans les échanges internationaux.

Côté indicateurs, les investisseurs n'ont pas trop réagi à la publication de l'estimation préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan.

Selon cet indice, la confiance des consommateurs a reculé à 57,9 en mars, contre 64,7 un mois plus tôt, s'enfonçant plus que ce que prévoyaient les analystes. L'indicateur est plombé par l'"incertitude" autour des politiques mises en œuvre par le nouveau gouvernement et l'anticipation d'une forte inflation à venir.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu à 4,32%, contre 4,27% la veille en clôture.

Le rebond des méga capitalisations a aussi contribué à la hausse du marché: Nvidia a bondi de 5,27%, Apple a avancé de 1,82%, Amazon de 2,09% et Microsoft de 2,58%.