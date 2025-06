Armement terrestre : intensification du partenariat franco-belge

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et son homologue belge Théo Francken ont annoncé jeudi un partenariat renforcé entre les deux pays en matière de fabrication d’armement terrestre, lors d’une visite du site KNDS de Roanne.

"On va basculer dans autre chose pour aller beaucoup plus loin avec un accord stratégique, militaire, de gouvernement à gouvernement", a déclaré M. Lecornu lors d’un point presse commun après avoir visité les ateliers roannais du site de KNDS, où sont assemblés des véhicules blindés du programme Scorpion ainsi que les canons automoteurs Caesar.

La France et la Belgique ont noué en 2018 un partenariat baptisé CaMo (capacité motorisée) visant à doter les deux armées de Terre de matériels terrestres et doctrines semblables.

"On va entremêler davantage nos destins en matière d’industrie terrestre, plutôt que de se faire concurrence", a ajouté le ministre.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et son homologue belge Théo Francken jeudi lors d’une visite du site KNDS de Roanne, dans la Loire. AFP/Archives

Il a souligné "la nécessité d’accroitre l’interopérabilité des équipements utilisés par nos deux armées qui chacune ont donné à l’Ukraine des matériels dont on s’est aperçu qu’ils ne fonctionnaient plus entre eux, car chaque pays a développé ses propres systèmes dans les années 90 et 2000".

"Il y a une guerre en Ukraine et on doit collaborer plus ensemble. Il y a une crise de mariage avec les Américains, une crise de mariage approfondie pour l'instant. Alors on doit vraiment chercher une solution européenne", a pour sa part déclaré Théo Francken.

"Je pense que les Américains vont se retirer pas à pas de l'Europe et ils disent +bon, c'est votre problème+, et comme c’est notre problème on doit collaborer encore plus. C’est quelque chose qu'on a fait depuis des années et on doit intensifier ça encore", a plaidé le ministre belge.