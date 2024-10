Arrêt de C8: Hanouna assure travailler à "d'autres solutions" avec Canal+

Cyril Hanouna a assuré lundi "travailler sur d'autres solutions" avec le groupe Canal+ pour conserver une émission quotidienne en cas d'arrêt de la chaîne C8, alors que le journal Le Parisien a évoqué un possible divorce entre l'animateur et son employeur.

"On est en train de travailler sur de nouvelles solutions au sein du groupe pour continuer TPMP" ("Touche pas à mon poste"), a déclaré l'animateur vedette en conclusion de son émission de lundi soir. Elle est diffusée sur C8, chaîne du groupe Canal+.

Cyril Hanouna a affirmé qu'un transfert sur une chaîne d'un groupe concurrent n'était pas d'actualité à ce stade: "Pour l'instant je n'ai vu personne", a-t-il dit, en indiquant qu'il avait "encore un an et demi de contrat" avec le groupe Canal+. Ce groupe possède aussi la chaîne du même nom et la musicale CStar.

"Ma priorité c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés (…), c'est de continuer une émission quotidienne, en direct ou pas, peut-être avec un petit délai de quelques minutes", a insisté l'animateur aussi influent que controversé.

En juillet, le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a écarté C8 du renouvellement de sa fréquence TNT (télévision numérique terrestre), qui arrive à échéance fin février 2025.

La chaîne cumule 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de Cyril Hanouna ces dernières années.

Le groupe Canal+ a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat, qui, selon l'animateur, rendra "sa décison mi-novembre ou fin novembre".

"Si le recours est accepté" et que C8 garde sa fréquence, "TPMP continue comme d'hab' sur C8", a-t-il détaillé.

"Si éventuellement le Conseil d'Etat retoque notre recours et que C8 disparaît, il y aura d'autres solutions", a-t-il ajouté, en assurant qu'"il n'y a aucun problème entre le groupe Canal+" et lui.

Ce groupe fait partie du géant Vivendi, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

"Ca fait 20 ans qu'on se connaît, il a toujours été là pour moi" et "on est extrêmement proche", a commenté Cyril Hanouna.

Ce dernier a par ailleurs confirmé qu'il était bien en train de "monter un groupe digital" pour diffuser des programmes sur internet, comme l'avait indiqué Le Parisien. Mais cela n'a selon lui "rien à voir" avec son avenir personnel.

Dimanche, après l'article du Parisien, le directeur général de Canal+ France, Gérald-Brice Viret, avait assuré que son groupe déployait "tous (ses) efforts pour préserver la présence de Cyril Hanouna" sur ses antennes.

Outre la télé, Cyril Hanouna officie à la radio sur Europe 1, également contrôlée par Vivendi.