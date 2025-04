Assemblée générale de L'Oréal: Françoise Bettencourt Meyers prend du champ

Françoise Bettencourt Meyers, 71 ans, a cédé son mandat d'administratrice de L'Oréal à la holding familiale Téthys, lors de l'assemblée générale du groupe mardi, et son poste de vice-présidente à un de ses fils.

"Je ne quitte pas L'Oréal, mais son conseil d'administration, où je serai restée près de 30 ans", a-t-elle déclaré lundi à l'AFP.

"C'est un bonheur pour mon mari et moi de voir le lien se perpétuer entre notre famille et L'Oréal. Nous en profiterons aux côtés de nos fils Jean-Victor et Nicolas", a-t-elle ajouté.

L'héritière du numéro un mondial des cosmétiques a cédé la vice-présidence à son fils aîné Jean-Victor, qui fête mardi ses 39 ans et est déjà membre du conseil d'administration avec son frère Nicolas, 36 ans.

Les actionnaires ont approuvé à 95,59% son remplacement comme administratrice par la société Téthys, la holding familiale et premier actionnaire de L'Oréal, qui sera représentée au conseil d'administration par Alexandre Benais. Françoise Bettencourt Meyers reste présidente de Téthys.

La dirigeante sera restée 28 ans au conseil d'administration de L'Oréal.

"Aujourd'hui, marque une étape majeure dans l'histoire de L'Oréal", a déclaré son président, Jean-Paul Agon, en rendant hommage à l'héritière du groupe.

"L'atout fondamental et assez unique de notre gouvernance est sans aucun doute le lien pérenne et solide qui unit la famille Bettencourt Meyers et la famille du fondateur à L'Oréal", Eugène Schueller, grand-père de Françoise Bettencourt Meyers et père de Liliane Bettencourt, a-t-il souligné.

"La discrétion est une vertu silencieuse"

Son fils Jean-Victor, qui avait succédé à sa grand-mère Liliane au poste d'administrateur en 2012, est devenu vice-président à l'issue de l'assemblée générale, ce que le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité.

"Toujours, vous vous êtes battu pour préserver l'intégrité du groupe. Parfois même, je peux en témoigner, au détriment de votre sérénité et celle de votre famille à laquelle vous êtes si attachée", a déclaré Jean-Paul Agon s’adressant à Françoise Bettencourt Meyers présente au premier rang avec ses fils et son époux Jean-Pierre Meyers.

"La discrétion est une vertu silencieuse", a souligné le président de L'Oréal, "vous en êtes l'incarnation".

La famille, extrêmement discrète, a été mise sous les feux des projecteurs contre son gré lors de l'affaire Bettencourt, qui a abouti à la condamnation du photographe François-Marie Banier en appel en 2016 à quatre ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse contre Liliane Bettencourt.

Les Bettencourt Meyers "sont tellement discrets qu'ils ne sont pas connus et donc caricaturés", estime auprès de l'AFP Jean-Claude Le Grand, directeur des relations humaines chez L'Oréal.

Lors du prochain festival de Cannes, une fiction inspirée de Liliane Bettencourt avec Isabelle Huppert sera présentée. "L'affaire Bettencourt" a quant à elle déjà fait l'objet d'une série documentaire sur Netflix.

Lors de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur du directeur général Nicolas Hieronimus arrivant à échéance, a été renouvelé pour une durée de 4 ans avec 98,92% des voix.

Nicolas Hieronimus, entré chez L'Oréal en 1987, en est administrateur depuis avril 2021 et directeur général du groupe depuis le 1er mai 2021.

Au 24 mars 2025, la famille Bettencourt Meyers possédait 34,76% du capital.

En 2024, L'Oréal a réalisé un bénéfice net en hausse de 3,6% à 6,4 milliards d'euros et un chiffre d'affaires en progression de 5,6% à 43,48 milliards d'euros.