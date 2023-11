Assemblée: Ludovic Marin (AFP) lauréat du prix de la photographie politique

Le photographe de l'AFP Ludovic Marin a reçu mercredi le "grand prix" de la photographie politique de l'Assemblée nationale-LCP, lors de sa première édition, pour un cliché d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas devant un tableau de Rembrandt.

C'est la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui a annoncé la victoire du photographe de l'AFP. Il remporte "le grand prix", assorti d'une dotation de 3.000 euros.

"Que serait notre vie politique et parlementaire sans les photographes de presse? Ils mitraillent nos gestes, nos attitudes, avec cette extraordinaire capacité qu'ils ont de saisir et d'immortaliser l'instant", a loué la présidente de l'Assemblée.

"Bravo les artistes car les photographes politiques, à l'opposé des paparazzi, ne salissent pas la vie privée. Ils magnifient la vie publique", a-t-elle salué.

La photographie récompensée a été prise le 12 avril 2023 au Rijksmuseum d'Amsterdam lors de la visite d’État d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, juste avant un dîner de travail avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

"Ce qui m'a attiré, c'est la superposition avec le célèbre tableau de Rembrandt (Le Syndic de la guilde des drapiers). Ces drapiers hollandais donnent l'impression d'observer Emmanuel Macron en train de visiter le musée", raconte Ludovic Marin.

Et il y a un autre effet de "superposition" entre Emmanuel Macron et le conservateur du musée, dont on ne distingue que les bras, qui se confondent avec ceux du président, décrit-il.

Âgé de 55 ans, Ludovic Marin est chargé à l'AFP de la couverture photographique de l’Élysée, depuis 2017.

Le jury a également décerné une "mention spéciale" à Sébastien Leban pour une photographie de la députée Marine Le Pen (RN) "devant un champ de canne à sucre en feu", lors d'un déplacement au Sénégal en janvier 2023. Et un prix des députés a été décerné à Lily Chavance pour une photographie prise pendant une manifestation à Paris contre la réforme des retraites en avril 2023.