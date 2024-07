"Au coeur des Jeux": les coulisses des JO-2024 dans une série sur France 2 le 22 juillet

"Nous voulions raconter cette grande histoire avec les petites histoires": voilà comment les frères Naudet résument la démarche de leur série documentaire sur les JO-2024 à Paris, dont les deux premiers épisodes seront dévoilés le 22 juillet sur France 2, ont-ils annoncé jeudi.

Le concept d'"Au coeur des Jeux": filmer avant, pendant et après l'événement sportif avec le souci de "montrer ce qu'on ne voit jamais", en mettant l'accent sur l'humain, a expliqué Jules Naudet en conférence de presse.

Dans un dispositif inédit, les documentaristes Jules et Gédéon Naudet suivent avec trois équipes de tournage depuis plus de trois mois les coulisses de la préparation des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août–8 septembre) avec des anonymes "sans qui les Jeux n'existeraient pas", des sportifs et des membres de l'organisation, comme Tony Estanguet, président du Cojo et fil rouge de la série.

Installation des anneaux olympiques sur la tour Eiffel en suivant l'architecte qui pilote cette mission, inauguration du bassin de stockage d'eau de pluie à Austerlitz avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, relais de la flamme avec une anonyme ou encore un briefing par Tony Estanguet au premier porteur, Florent Manaudou, qui craint "d'avoir mal au bras"... Les premières images ont dévoilé des séquences tantôt amusantes, émotives ou spectaculaires.

Installation des anneaux olympiques sur la tour Eiffel, le 7 juin 2024 à Paris AFP/Archives

Auteurs de documentaires consacrés aux attentats du 11 Septembre 2001 ("New York: 11 septembre") et du 13 novembre 2015 ("13 novembre: L'attaque de Paris"), les frères Naudet ont confié à l'AFP "en avoir assez des frères catastrophes" et ont lancé ce projet sur les Jeux il y a trois ans et demi avec, cette fois, non plus l'envie de filmer des événements tragiques mais plutôt "la célébration de la vie".

Les deux premiers épisodes de la série seront diffusés en prime time. Ils seront suivis, le même soir, d'un documentaire sur la candidature de la ville de Paris pour accueillir les JO cet été, "plus proche de ce qu'ils ont l'habitude de faire, avec des archives, de longues interviews, 25 témoins", a détaillé leur producteur Gaël Leiblang.

Les épisodes trois et quatre, programmés mi-septembre, reviendront notamment sur le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques.

Le film officiel, de 90 minutes, sera également réalisé par les frères Naudet et sera diffusé par France Télévisions en janvier 2025.