Au Royaume-Uni, l'actualité locale retrouve le moral grâce à des startups

Tabitha Stapely, fondatrice et rédactrice en chef, du média local "The Slice" qui rapporte depuis 2018 la vie de Tower Hamlets, l'un des quartiers, les plus divers mais aussi des plus défavorisés du pays, lors d'une réunion avec son équipe dans l'Est de Londres, le 12 mars 2025

Nouvelles hyperlocales et enquêtes de fond, plusieurs sites et journaux ont été créés avec succès ces dernières années au Royaume-Uni, au niveau d'une ville ou d'un quartier, pour lutter contre les déserts médiatiques.

Installée au deuxième étage d'un magasin de meubles de l'est londonien, "The Slice" rapporte ainsi depuis 2018 la vie de Tower Hamlets, l'un des quartiers les plus divers mais aussi des plus défavorisés du pays.

Outre son journal papier, ses quatre sites web scrutent l'actualité de quatre zones de ce quartier de 300.000 habitants, allant du financement d'une banque alimentaire à l'ouverture d'un nouveau café.

Alors que de nombreux journaux locaux ont fermé dans le pays, "The Slice" défend un "modèle de journalisme local financièrement viable dans des zones défavorisées", explique à l'AFP Tabitha Stapely, sa fondatrice et rédactrice en chef.

Publié par une organisation à but non lucratif qu'elle a fondée, "The Slice" est financé par près de 500 abonnés, lecteurs et entreprises locales, ce qui lui permet de rester gratuit pour les autres. Quelque 8.000 personnes reçoivent ses newsletters.

"Ce qui me passionne le plus, c'est que nous essayons quelque chose de nouveau", souligne Agatha Scaggiante, rédactrice en chef adjointe et seule employée à temps plein aux côtés de Stapely.

L'existence d'un telle publication redonne de l'espoir dans un pays où 4,8 millions de personnes vivent "dans une zone sans couverture médiatique locale dédiée", ou "désert médiatique", indique Jonathan Heawood, directeur général de la fondation Public Interest News (PINF).

Selon le magazine spécialisé Press Gazette, près de 300 journaux locaux britanniques ont fermé entre 2005 et 2024, affectés par une baisse de leurs audiences et donc de leurs revenus.

Le modèle actuel des sites d'information locale, avec des actualités souvent noyées sous les publicités, "n'inspire et n'implique pas" les lecteurs, souligne Heawood.

De ce fait, les 1.200 médias locaux encore existants sont confrontés à des difficultés économiques.

Ils ont pourtant "d'énormes bénéfices sociaux" défend-t-il. Ils permettent d'informer les habitants sur leurs institutions et processus démocratiques locaux, tendent à réduire la polarisation et suscitent un sentiment de "fierté".

"Trop beau pour être vrai"

Dans de grandes villes comme Sheffield, Liverpool ou Glasgow, le groupe Mill Media explore un autre type de journalisme local, avec des enquêtes approfondies et des longs formats traitant aussi bien de la culture locale que de la corruption.

Joshi Herrmann, fondateur de Mill Media dans les locaux du média en ligne à Manchester le 18 mars 2025 AFP

Son fondateur Joshi Herrmann a commencé seul en 2020 avec le Manchester Mill, et gère aujourd'hui des sites d'information dans six villes, employant une vingtaine de journalistes.

Ils ont enquêté sur la culture toxique d'une université de Manchester, ou encore révélé qu'un député travailliste était propriétaire d'un foyer pour enfants ne respectant pas les normes de sécurité.

"Nous sommes dans une course à l'attention et à l'affection du public, donc il faut changer nos façons de faire", dit Joshi Hermann à l'AFP.

Essentiellement financé par ses abonnés, qui devraient être 10.000 dans les prochains mois, Mill Media a également reçu le soutien d'investisseurs lors d'une levée de fonds en 2023. Il compte 500.000 lecteurs et a atteint l'équilibre financier en juin, selon Joshi Herrmann.

"De la même manière que les gens s'opposent à la +fast fashion+, on a l'impression qu'ils s'opposent aussi aux +fast news+", souligne Victoria Munro, rédactrice au Sheffield Tribune, publication soeur du Mill.

Avant son lancement en 2021, cette ville de plus de 550.000 habitants n'avait qu'un seul quotidien local.

A Manchester, "le journalisme de fond n'existait plus depuis des années", souligne la rédactrice du Mill Sophie Atkison, qui avait trouvé le lancement du journal "trop beau pour être vrai".

Avec ce succès, les médias locaux sur abonnements se sont multipliés au Royaume-Uni. Il y a donc "des raisons d'être optimiste" malgré les difficultés de la presse, indique Jonathan Heawood.

Pour assurer leur avenir, ce dernier appelle les pouvoirs publics à renforcer leur soutien, et les géants de la tech à mieux rémunérer les médias locaux et indépendants sur internet.

D'ici là, les équipe du Mill seront reçues mercredi par le roi Charles III, qui organise au palais de Buckingham une réception pour démontrer son "soutien au journalisme local".