Au salon de l'électronique de Berlin, le "Made in Germany" fragilisé par les taxes de Trump

L'entrée du salon de l'électronique (IFA) à Berlin, le 5 septembre 2025

Une odeur de croque-monsieur flotte dans une des allées de l'IFA, grande foire berlinoise de l'électronique. Sur le stand de la PME d'électroménager Rommelsbacher, sa patronne Sigrid Klenk met en avant ses plaques de cuisson, estampillées d’un autocollant "Made in Germany".

Maintenir une production locale "devient de moins en moins simple", confie la dirigeante de l'entreprise à l'AFP. Notamment du fait de l'instauration de droits de douane américain sur l'acier et l'aluminium.

Depuis l'été, Washington impose à l'Union Européenne jusqu'à 50% de surtaxe sur ces matériaux, omniprésents dans l'électroménager.

"Maintenant, on doit spécifier la quantité d'acier contenue dans nos produits, notamment nos plaques de cuisson. Cela nous a intensément occupé ces derniers jours", explique Sigrid Klenk, qui juge néanmoins que "le +Made in Germany+ n'est pas mort".

Mais les indicateurs publiés lundi par l'office allemand Destatis illustrent la difficulté de la situation: les exportations d'Allemagne vers son premier partenaire commercial, les Etats-Unis, ont reculé de 7,9% par rapport à juin, marquant un quatrième mois consécutif de baisse. Sur un an, elles s'effondrent même de 14,1%.

Savoir-faire menacé

Et selon la fédération du secteur ZVEI, les exportations allemandes d'électronique vers le vaste marché américain, deuxième débouché du secteur, pourraient même chuter de 20%.

"Nous sommes très fiers de produire en Europe et nous ne voulons pas perdre ce savoir-faire uniquement à cause de droits de douane", souligne auprès de l’AFP Theresa Seitz, représentante de la ZVEI.

Des visiteurs du "Creative Hub" du salon de l'électronique IFA à Berlin, le 5 septembre 2025 AFP

L'accord commercial conclu fin juillet entre Washington et Bruxelles était censé réduire l'incertitude, mais en réalité la liste de produits soumis aux surtaxes continue encore de s'allonger, un fardeau pour les PME comme pour Miele, le géant du secteur.

"C'est la pire situation, quand le consommateur ne sait pas ce qui va se passer le lendemain", et "c’est la même chose pour les entreprises", dit Markus Miele, le directeur exécutif du groupe éponyme, à l'AFP.

Le groupe de Gütersloh (ouest), qui a généré 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, a déjà dû relever ses prix en conséquence. Or, en plus, "nous voyons dans de nombreux pays une réticence à consommer", note M. Miele qui relève que notamment en Allemagne la consommation reste atone malgré la détente de l'inflation.

Selon lui, la conjoncture est en revanche "très bonne" aux Etats-Unis, où Miele a inauguré un premier site de production avant même le retour au pouvoir de Donald Trump, qui cherche, avec ses droits de douane, à pousser les industriels à installer leurs usines sur le territoire américain.

A l'IFA, des PME témoignent de la crise industrielle qui frappe la première économie européenne et de son modèle fondé sur l'exportation: Fakir a cessé de fabriquer des aspirateurs en Allemagne il y a un an et demi. "C'était impossible de poursuivre, les coûts étaient trop élevés", confie un employé, préférant garder l'anonymat.

Les marques chinoises partout

Dans les allées de cette foire berlinoise, le contraste est saisissant.

Des robots exposés sur le stand du fabricant d'électronique chinois Hisense au salon de l'électronique IFA à Berlin, le 5 septembre 2025 AFP

Tandis que les industriels allemands comptent leurs marges, que leurs produits soient fabriqués en Europe ou en Chine, les marques chinoises sont au beau fixe et attirent les foules avec leurs innovations: robots aspirateurs capables de gravir des escaliers, lunettes connectées à l'intelligence artificielle, bras robotisés pour jouer aux échecs, etc.

Longtemps considérés comme inférieurs en qualité, leurs produits s'imposent désormais dans le haut de gamme.

Les champions allemands essaient malgré tout de contre-attaquer. Miele et BSH (Siemens-Bosch) ont chacun présenté leur nouveau "tiroir de cuisson vapeur", conçu pour les "cuisines plus petites et compactes", par exemple dans les grandes villes comme New York, explique M. Miele.

Mais c'est peu pour sauver un label "Made in Germany", chahuté de toutes parts.

"J'espère que la période de Noël ramènera un peu plus d'enthousiasme chez les consommateurs allemands", glisse Sigrid Klenk.