"Aucun projet d’introduction en Bourse" pour Club Med, selon son actionnaire Fosun

Le groupe chinois Fosun, actionnaire majoritaire du Club Med, n'a "aucun projet d’introduction en Bourse" du voyagiste, a-t-il indiqué jeudi, au lendemain de déclarations du dirigeant du Club Med en faveur d'un retour à la Bourse de Paris.

"Fosun Tourism examine régulièrement diverses options stratégiques et financières, en fonction des plans de développement et des intérêts à long terme de la société. À ce stade, nous n’avons aucun projet d’introduction en Bourse de Club Med", est-il écrit dans un communiqué transmis à l'AFP.

"À l’avenir, le conseil d'administration de Club Med procédera à une évaluation approfondie et déterminera la meilleure option pour soutenir le développement durable et à long terme de la société", ajoute-t-il encore.

Dans un entretien publié mercredi sur le site du Figaro, Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, déclarait plaider auprès de l'actionnaire chinois du groupe pour un retour prochain à la Bourse de Paris.

Pour le patron du groupe Club Med, "revenir à la Bourse de Paris dès le premier semestre 2026" représente "la meilleure façon" de mettre en oeuvre le projet stratégique de la société.

Fosun avait cherché l'an dernier à ouvrir le capital du groupe français de tourisme mais n'avait finalement pas trouvé de nouveaux partenaires.

L'année 2024 a également été marquée par un réaménagement de la direction de Club Med sur fond de tensions avec Fosun, qui a cependant vu Henri Giscard d'Estaing rester à la tête du Club.

Evoquant justement la succession, Fosun indique dans son communiqué jeudi que "la mise en place d’un plan de succession est une pratique courante en matière de bonne gouvernance d’entreprise".

"Depuis l’année dernière, la préparation de la succession de Club Med a connu des progrès importants, et Henri travaille en étroite collaboration avec Fosun pour faire avancer les modalités de cette transition", écrit-il.

Le groupe chinois assure que "l’identité française du Club Med est au cœur de la valeur de la marque et que Fosun Tourism "reste pleinement engagé dans le développement à long terme du Club Med et témoigne d’un profond respect pour l’héritage et le patrimoine français de la marque".