Australie: Google prêt à payer une pénalité de 30 millions d'euros pour pratiques anti-concurrentielles

Le
19 Aoû. 2025 à 09h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Google a accepté de payer une pénalité de 30 millions d'euros pour des contrats "anti-concurrentiels" qui visaient à pré-installer uniquement son moteur de recherche sur des téléphones portables commercialisés par deux entreprises australiennes

Google a accepté de payer une pénalité de 30 millions d'euros pour des contrats "anti-concurrentiels" qui visaient à pré-installer uniquement son moteur de recherche sur des téléphones portables commercialisés par deux entreprises australiennes

AFP/Archives
Lionel BONAVENTURE
Partager 2 minutes de lecture

Google a accepté de payer une pénalité de 30 millions d'euros pour des contrats "anti-concurrentiels" qui visaient à pré-installer uniquement son moteur de recherche sur des téléphones portables commercialisés par deux entreprises australiennes, a annoncé l'autorité locale de la concurrence lundi.

L'entreprise américaine a coopéré avec la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs et admis avoir conclu des contrats avec les sociétés de télécommunications Telstra et Optus, en vigueur entre décembre 2019 et mars 2021, selon un communiqué de la commission.

En échange de l'installation du seul moteur de recherche de Google sur des téléphones fonctionnant sous Android, les sociétés Telstra et Optus avaient reçu une part des revenus publicitaires liés à son utilisation, d'après la commission. "Google a admis (...) que cela avait probablement eu pour effet de réduire drastiquement la concurrence", de même source.

Google a dit être prêt à payer une pénalité de 30 millions d'euros et la commission a depuis transmis le dossier à la Cour fédérale. Elle doit décider du caractère "approprié" ou non de cette somme, de même source.

"(Toute) conduite qui restreint la concurrence est illégale en Australie parce qu'elle équivaut habituellement à moins de choix, des coûts plus élevés et un moins bon service pour les clients", a exposé la présidente de la commission, Gina-Cass Gottlieb.

Le géant de la tech s'est pour sa part réjoui d'avoir répondu aux préoccupations du régulateur et s'est engagé "à donner aux fabricants d'appareils Android davantage de flexibilité pour (pré-installer) les navigateurs et applications de recherche", a dit un porte-parole de Google.

L'an dernier, Telta et Optus s'étaient engagés devant la justice à ne plus permettre à l'entreprise américaine de favoriser son moteur de recherche, a rapporté la commission.

Économie
AUSTRALIE

Dans le même thème - Économie

Le Royaume-Uni renonce à sa demande très contestée d'accéder pour des raisons de sécurité aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple
Économie

Londres renonce à obtenir l'accès aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple

L'UFC-Que Choisir estime que l'allocation scolaire augmente moins vite que le prix des fournitures
Économie

L'UFC-Que Choisir estime que l'allocation scolaire augmente moins vite que le prix des fournitures

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris en petite hausse après la rencontre Trump-Zelensky

-33.86785, 151.20732

À la une

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

Afrique

Mali : cinq ans après le coup d'État, quel bilan ?

Afrique

Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

International

Bolivie : la gauche éliminée de la présidentielle

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire