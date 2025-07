Automobile: le marché européen trébuche en juin (-7,3%) selon les constructeurs

Le marché européen des voitures neuves a marqué un net recul au mois de juin (-7,3% sur un an) selon les chiffres publiés jeudi par l'association des constructeurs ACEA.

L'Allemagne, la France et l'Italie affichent notamment de fortes baisses.

Ces marchés majeurs font aussi baisser les ventes européennes sur l'ensemble du premier semestre (-1,9%).

Les modèles à essence (-21,2%) et diesel (-28,2%) ont fortement reculé au premier semestre, remplacés par les modèles hybrides (+17,1%) qui représentent désormais plus d'un tiers du marché (34,8%).

Les voitures 100% électriques continuent aussi leur progression mais à un rythme plus modéré (+22%) que ces dernières années, avec une forte poussée en Allemagne comme en Belgique grâce à des avantages fiscaux.

Les électriques représentent 15,6% du marché européen.

"Nous sommes encore loin d'atteindre une adoption massive", a commenté l'ACEA, qui demande une révision des normes d'émissions de CO2 (qui conditionnent les ventes d'électriques). "Les consommateurs restent clairement prudents, et des mesures plus robustes pour encourager la demande resteront un élément crucial pour accélérer la transition."

"La baisse notable des nouvelles immatriculations est également très préoccupante pour les constructeurs, à un moment où nous faisons déjà face à un environnement commercial de plus en plus imprévisible et à d'autres menaces pour la compétitivité", a poursuivi l'ACEA dans un communiqué.

Les voitures hybrides rechargeables (avec un moteur à essence et une batterie de taille modérée que l'on branche pour la recharger) ont connu un léger rebond (+19,5%) grâce à une fiscalité avantageuse dans certains pays et représentent 8,4% des ventes au premier semestre.

Le groupe Stellantis, numéro 2 européen, subit l'essentiel de la baisse en juin (-16,1% soit 30.000 ventes de moins), notamment sur ses marques Fiat et Citroën, en plein renouvellement de leur gamme.

Le leader Volkswagen suit la baisse du marché (-7,8%). Le numéro 3 Renault résiste (-0,5%) mais a quand même revu ses objectifs annuels à la baisse à cause de difficultés sur le marché des utilitaires.

Les groupes Toyota et Hyundai-Kia affichent aussi près de 10.000 ventes de moins en juin, et des parts de marché en baisse au premier semestre.