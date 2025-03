Aux Etats-Unis, les communautés numériques, refuges pour employés fédéraux licenciés

Manifestation devant le Consumer Financial Protection Bureau, le 10 février 2025 à Washington DC

Hashtags et émojis variés, chanson qui dépasse le million de likes sur TikTok, forums de discussion en ligne... Aux Etats-Unis, internet est devenu un refuge pour les employés fédéraux limogés par l'administration Trump.

Sur Reddit, réseau social très populaire en Amérique du Nord, la communauté "fednews" abrite plus de 550.000 membres et figure parmi le 1% des communautés les plus actives de la plateforme.

Les utilisateurs, anonymes car cachés derrière des pseudos, s'y partageant conseils et recours possibles face aux licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux menés au pas de course par la commission à l'efficacité gouvernementale (Doge) du multimillardaire Elon Musk, chargé par Donald Trump de tailler dans la dépense publique.

Sur Reddit fusent les messages de détresse. "J'ai rendez-vous avec un avocat pour contester mon renvoi, envoyez-moi vos questions pour que je les lui transmette", écrit un utilisateur. "Après des semaines d'angoisse, j'ai été viré hier", publie un autre.

"Les posts de fednews ont fourni des informations plus précises que tout ce qui venait de mes supérieurs ou de mon agence", témoigne de manière anonyme un employé fédéral contacté par l'AFP. "Vous voyez d'autres personnes qui luttent avec les mêmes problèmes et vous savez que vous n'êtes pas seul. Je n'avais jamais utilisé Reddit avant janvier, mais la plateforme m'a vraiment sauvé la vie", poursuit-il, évoquant une "communauté positive pour sa santé mentale".

"Campagne de communication"

Helen - qui n'a souhaité donner que son prénom comme les autres personnes interviewées par l'AFP- anime un compte Instagram aux 16.000 abonnés intitulé "Feds work for you" ("les fonctionnaires travaillent pour vous"). Elle y partage des articles, des informations sur des manifestations de protestation ou encore des témoignages des personnes licenciées.

Donald Trump et Elon Musk "disposent d'un très grand espace médiatique. (...) Alors qui va défendre les travailleurs fédéraux, qui n'ont pas une telle visibilité ?", s'interroge cette employée fédérale, selon laquelle les fonctionnaires "ont besoin d'une opération de communication massive" pour faire face et "humaniser les travailleurs, expliquer ce qu'ils font" auprès d'une population américaine qui ignore souvent tout des rouages compliqués du système fédéral.

Mais "je ne suis qu'une petite voix sur Instagram, je n'ai pas les fonds nécessaires pour lancer une grande campagne de publicité télévisée", regrette Helen.

John, fonctionnaire depuis dix ans, a quant à lui lancé un podcast sur YouTube avec cette même volonté "d'humaniser les fonctionnaires", pour que "les gens comprennent qu'il s'agit de personnes qui travaillent pour les services publics, et (...) qu'elles sont diabolisées par le public et par l'administration".

Les réseaux sociaux sont aussi une manière pour les fédéraux de partager leur histoire tout en restant anonymes. "J'ai peur qu'ils découvrent qui je suis", témoigne John, en référence à ses employeurs.

Le fonctionnaire se rend lui aussi régulièrement sur fednews. "Il s'agit d'un +safe space+ (un endroit sûr)", dit-il. "On voit ce qui se passe en dehors de notre propre agence (...), c'est bien pour être en contact et se mettre à jour sur les dernières nouvelles", explique-t-il.

Emoji cuillère

Hashtags, émojis et slogans publiés sur Internet ont également permis aux personnes limogées de gagner en visibilité.

La chanson "Hostile government takeover" ("prise de contrôle par un gouvernement hostile"), initialement publiée sur TikTok, a été diffusée sur les plateformes d'écoute comme Spotify et reprise par le DJ américain mondialement connu Moby.

L'émoji cuillère est également devenu un symbole de protestation, en référence à un courriel de Doge, intitulé "Fork in the Road" (une expression désignant la croisée des chemins, que l'on peut traduire littéralement par "une fourchette dans la route"), dans lequel les employés du gouvernement se sont vus proposer de partir avec huit mois de salaire ou de rester en prenant le risque d'être licenciés plus tard.

Kevin a créé un compte sur Bluesky en janvier, où il vend des affiches de soutien aux employés fédéraux, dont les fonds sont reversés aux syndicats.

"J'espère que la situation s'améliorera, et il y a de nombreuses organisations qui se battent", mais "je pense que le soutien du public est particulièrement précieux", dit-il.

En attendant, il a installé une pancarte "Support federal workers" chez lui.