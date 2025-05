Avec "FIFA Rivals", l'organisme mondial du foot revient dans le jeu vidéo

Deux ans après la disparition de son acronyme accolé au jeu de simulation de football le plus vendu au monde, la Fifa, la Fédération internationale, revient dans le jeu vidéo avec "FIFA rivals", où des stars du ballon rond munies de supers pouvoirs se défient dans un titre téléchargeable gratuitement sur téléphone.

Son lancement est annoncé pour l'été prochain mais il pourrait sortir avant la Coupe du monde des clubs, sous l'égide de la Fifa, qui débute le 14 juin aux États-Unis.

L'entreprise américaine de création de jeux "Mythical Games est le développeur partenaire de FIFA Rivals", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'institution mondiale du football basée à Zurich, et Bacon Games, basé à Bogota, est "l'un des studios qui travaillent sur le produit".

"Vivez l'expérience d'un football mobile de style arcade au rythme effréné", indique Mythical Games sur son site internet. "Dominez vos adversaires lors d'événements en direct et de tournois de ligue. Possédez des cartes de joueurs numériques exclusives à l'effigie de vos stars Fifa préférées. Activez le Super Mode pour libérer des bonus et des capacités qui changent la donne et surpassez vos adversaires".

"FIFA Rivals" est inspiré de "NFL Rivals", jeu de football américain sur téléphone développé par Mythical Games en 2023.

Le concepteur 3D Andres Hernandez, travaille sur le jeu vidéo FIFA Rivals au siège de Bacon Games, le 10 mars 202 5à Bogota, en Colombie AFP

Dans "FIFA Rivals", Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé ou même Zlatan Ibrahimovic ressemblent davantage à des personnages de dessins animés: jambes fines, poitrine proéminente, il font des sauts périlleux, s'entourent de flammes et décochent des tirs surpuissants dans un trait de lumière, comme on peut le voir sur une bande-annonce sur YouTube.

Aucune recherche ici d'hyper réalisme comme dans les versions annuelles de la simulation de football d'Electronic Arts (EA), désormais nommées "EA Sports FC" après la fin en 2023 de la collaboration entre la Fifa et l’éditeur américain Electronic Arts.

"Actions de rêve"

Au terme d’une compétition qui l’a opposé pendant près de 20 ans à son rival Pro Evolution Soccer (PES), du japonais Konami, les jeux Fifa d’Electronic Arts ont fini par s’imposer comme l’une des marques les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo, avec plus de 325 millions d’exemplaires depuis le premier épisode en 1993.

Au moment de leur rupture, le New York Times a estimé que la saga avait généré plus de 20 milliards de dollars en près de 30 ans.

Jairo Nieto, directeur exécutif de Bacon Games, le 10 mars 2025 à Bogota, en Colombie AFP

Aujourd'hui, "EA Sports FC 25" continue de dominer le classement annuel des meilleurs ventes en France, avec plus de 1,5 million d'exemplaires vendus en 2024, devançant le blockbuster "Call of Duty: Black Ops 6".

A Bogota, le groupe de quadragénaires du studio de création Bacon Games sont experts en technologie, design et modèles 3D et donnent à FIFA Rivals des allures de dessin animé aux couleurs vives.

Le jeu cherche "sa propre identité, nous ne voulons pas être un jeu de simulation, (...) mais nous ne voulons pas non plus être de l'autre côté du spectre des jeux plus fantaisistes", explique à l'AFP Jairo Nieto, directeur exécutif de Bacon Games. Il estime que "FIFA Rivals" pourrait atteindre rapidement plus d'une dizaine de millions de téléchargements.

"L'idée n'est pas d'atteindre un réalisme, mais plutôt une sorte d'abstraction des personnages" vedettes, explique Andrés Hernández, un artiste 3D de Bacon Games.

Le concepteur 3D Juan Duque lors d'une interview avec l'AFP au siège de Bacon Games, le 10 mars 2025 à Bogota, en Colombie AFP

C'est un jeu vidéo qui "combine deux choses très (chouettes): des joueurs de la vie réelle, des championnats de la vie réelle, mais qui réalisent des actions de rêve", explique Juan Duque, en charge de créer numériquement les mouvements de ces footballeurs aux allures de superhéros.

Hasard du calendrier, un autre jeu de foot, développé par le studio français Sloclap, doit également voir le jour le 19 juin.

Prévu sur PC, Xbox Series et Playstation 5, "Rematch" partage le style graphique haut en couleurs de "FIFA Rivals" mais propose de n’incarner qu’un joueur sur la pelouse dans des matches à 5 contre 5 mettant l’accent sur la vitesse et les gestes techniques.