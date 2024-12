Avec "Gladiators", TF1 fait ses jeux du cirque

L'animateur Denis Brogniart, ici à la Première du film "Gladiator II" à Paris le 10 novembre 2024, présentera la nouvelle émission de TF1 "Gladiators" avec Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault

David contre Goliath, en version jeu télé : TF1 diffusera à partir du 27 décembre pour plusieurs semaines son nouveau divertissement, "Gladiators", dans lequel des Français ordinaires affrontent des montagnes de muscles lors d'épreuves sportives, a annoncé la chaîne mardi.

Ce nouveau programme du vendredi soir a été confié à un trio de présentation: Hélène Mannarino, Denis Brogniart (qui commentera plus particulièrement les épreuves sportives) et le vétéran Jean-Pierre Foucault.

"Vous allez vous dire: +Qu'est-ce qu'il fait encore là, déjà qu'il s'accroche à Miss France+", a plaisanté ce dernier fin novembre lors de la présentation de l'émission à la presse.

"Gladiators" est l'adaptation française d'un format né en 1989 aux Etats-Unis et qui a essaimé dans le monde entier. Une nouvelle version a été relancée au Royaume-Uni l'an passé par la BBC, avec un succès d'audience.

Ce programme, qui "revisite le mythe de David et Goliath", s'inscrit dans "la politique de divertissement familial" de TF1, a expliqué Julien Degroote, directeur du développement et de la création du groupe.

Le principe est simple: dans chaque épisode, huit candidats (quatre hommes, quatre femmes) défient de redoutables "Gladiateurs" dans une série d'épreuves physiques, au milieu d'une arène géante. Le duo vainqueur se partagera 50.000 euros.

Les "Gladiateurs" et "Gladiatrices" (seize au total, avec là encore une parité hommes-femmes) ont tous des physiques hors-normes et ont pour surnom Tank, Viking, Féroce ou Titane.

Le plus impressionnant, Goliath, mesure 1,97 m pour 130 kilos, et a servi de doublure pour le moulage du corps de la statue en cire de l'acteur américain The Rock au musée Grévin, selon TF1.

Les épreuves sont à mi-chemin entre l'émission culte "Intervilles" et "Ninja Warrior", autre jeu de TF1: les candidats doivent par exemple traverser un chemin de poutres suspendues ou gravir un mur d'escalade en tentant d'échapper aux charges des "Gladiateurs", parfois armés de boucliers ou gros gourdins en mousse.

Ces athlètes habillés comme des super-héros sont présentés comme des "demi-dieux surhumains", invincibles et arrogants, "mais avec autodérision", a souligné Julien Degroote. Un esprit qui rappelle les combats de catch, autre divertissement américain à grand spectacle.

Programmé quelques mois après les Jeux olympiques, "Gladiators" est un format "dans l'air du temps", basé sur l'idée "de dépasser l'insurmontable", a jugé le dirigeant.