Batteries: Northvolt confirme l'installation de son usine géante en Allemagne

Le groupe suédois de batteries électriques Northvolt a confirmé vendredi l'installation d'une usine géante de batteries électriques en Allemagne, après plusieurs mois d'incertitude en raison des prix de l'énergie en Europe et du plan climat américain.

"Northvolt a décidé de passer aux prochaines étapes dans son expansion à Heide", le site choisi dans le nord de l'Allemagne, a déclaré Peter Carlsson, le PDG de l'entreprise, dans un communiqué publié avec le gouvernement allemand qui promet un "soutien" financier au projet.

Cette aide fédérale - non chiffrée et qui doit encore être soumise à "l'approbation de la Commission européenne" - va "déverrouiller ce projet à plusieurs milliards d'euros", dont la production débutera en 2026, s'est félicité Berlin.

Northvolt avait annoncé en mars 2022 la construction, à Heide dans la région du Schleswig-Holstein, à quelques kilomètres de la côte de la mer du Nord, d'une immense usine de batteries pouvant fournir un million de véhicules électriques par an, la première du groupe en dehors de la Suède.

Le groupe suédois est l'un des plus grands espoirs européens en matière de batteries au moment où le Vieux continent cherche à rattraper son retard dans cette production indispensable à la transition de l'industrie automobile

Peter Carlsson, le PDG de Northvolt, s'entretient avec un journaliste, à Stockholm le 12 juin 2019 TT NEWS AGENCY/AFP/Archives

Mais le projet allemand était dans l'incertitude après une déclaration en octobre dernier de Peter Carlsson, estimant que l'investissement "pourrait être repoussé" en raison de la hausse des prix de l'énergie en Europe, et de la concurrence du plan climat américain pour l'industrie verte.

Signe de l'attrait de l'Amérique du Nord pour les industriels, Northvolt a annoncé vendredi envisager de construire une usine en Amérique du Nord, en parallèle du site allemand.

Une décision sera prise "dans les prochains mois", a indiqué une porte-parole du groupe à l'AFP.

Après "plus d'un an" de négociations, "l'Allemagne peut regarder de l'avant, avec un des projets phare de la transition de l'énergie et du transport", s'est félicité vendredi le ministre de l'Economie Robert Habeck. L'usine promet de créer au mois 3.000 emplois directs.

Cette confirmation intervient quelques heures après l'annonce du groupe taiwanais ProLogium de l'ouverture de sa première usine en Europe à Dunkerque, dans le Nord de la France, avec un investissement de 5,2 milliards d'euros pour une capacité annuelle de 48 GWh.

Même si elle voit ces derniers mois les projets d'usines fleurir sur son sol, l'Europe est en retard vis-à-vis de la Chine et des Etats-Unis dans la production de batteries.

L'Allemagne est le pays le plus en pointe avec l'équivalent de 498 GWh de projets dans les cartons, suivie de la Hongrie (224 GWh), de la Norvège (136 GWh) et de la France (122 GWh), selon le suivi de l'ONG Transport and Environment.

La concurrence avec les Etats-Unis et la chasse aux subventions s'est accrue depuis les subventions de l'Inflation Reduction Act (IRA) qui prévoit des crédits d'impôt colossaux pour l'industrie verte et la transition énergétique.