BFM dénonce l'agression d'un de ses journalistes à Lyon

Le groupe RMC BFM a dénoncé lundi l'"agression" d'un de ses journalistes télé qui effectuait le matin un reportage dans un quartier de Lyon, où un homme a été tué par balles dimanche lors d'un règlement de comptes.

"Le groupe RMC BFM condamne fermement toute forme de violence verbale et physique qui entrave le travail indépendant des journalistes", a écrit BFMTV INSIDE sur le réseau social X.

"Le groupe se réserve le droit d'engager des poursuites", est-il ajouté.

Aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de l'agression, mais un journaliste de BFMTV, qui a souhaité conserver l'anonymat, a indiqué à l'AFP que le reporter avait été "insulté, menacé et agressé entre deux duplex". "Il a été poussé dans le dos et de face" et il n'a pas pu faire ensuite le second duplex, a ajouté cette source.

"Rien ne justifie et ne justifiera jamais qu’un journaliste soit attaqué dans le cadre de l’exercice de son métier", a réagi dans un communiqué le Club de la presse de Lyon, condamnant "fermement ces violences exercées contre notre confrère".

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a également dénoncé sur X l'agression, ajoutant que "la liberté d'informer doit être protégée et respectée partout".

Le journaliste de BFMTV effectuait un reportage dans le quartier de la Duchère, où un homme de 31 ans a été tué par balles dimanche en fin d'après-midi au cours d'un règlement de comptes, et dont l'auteur des coups de feu a pris la fuite.

La présence policière a été renforcée dans le quartier, avait indiqué dimanche la préfecture.