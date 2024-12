BFMTV va lancer un journal de 20 heures présenté par Maxime Switek

La chaîne d'information continue BFMTV, devancée en audience par CNews, lancera en janvier un "grand" journal de 20 heures présenté par Maxime Switek, a-t-elle confirmé à l'AFP mardi, après des informations du Monde.

D'après Le Monde, cette nouvelle émission, sur la chaîne rachetée en juillet par l'armateur CMA CGM de Rodolphe Saadé, doit durer deux heures et mêler reportages, interviews et analyses d'experts.

Elle a été annoncée mardi matin en conférence de rédaction par le nouveau directeur général de la chaîne et ancien patron de LCI, Fabien Namias, arrivé fin septembre, a précisé BFMTV à l'AFP.

Maxime Switek remplacera ainsi Eric Brunet, recruté à la rentrée pour concurrencer Pascal Praud, figure de la chaîne CNews, sur la tranche 20H00-22H00.

BFMTV entend continuer sa collaboration avec Eric Brunet, qui pourrait se voir proposer un rôle d'éditorialiste à l'antenne, selon Le Monde, comme avec sa co-animatrice Alice Darfeuille.

la chaîne compte aussi miser sur ses figures internes pour remplacer Maxime Switek qui anime actuellement la matinale de 9H à 12H.

Ce bouleversement survient dans un contexte compliqué pour la chaîne d'info.

En chassant sur les terres des grandes chaînes généralistes TF1 et France 2, BFMTV cherche à se distinguer de CNews, qui lui a chipé son statut de première chaîne d'info à plusieurs reprises ces derniers mois, en part d'audience (PDA).

En novembre, Cnews, filiale du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a ainsi récolté une PDA de 3,1%, se hissant devant BFMTV (2,8%) pour le troisième mois consécutif, selon les chiffres de Médiamétrie.

CNews avait déjà battu BFMTV pour la première fois en mai puis en juin.

Dirigée pendant cinq ans par Marc-Olivier Fogiel, BFMTV a connu une vingtaine de départs au sein de sa rédaction ces dernières semaines.

Elle risque en outre de faire face à une concurrence accrue avec un possible changement à venir dans la numérotation de la TNT et la constitution d'un bloc de chaînes d'information rassemblant BFMTV, CNews, LCI et Franceinfo.