BHP augmente ses bénéfices grâce à la demande chinoise de cuivre

La firme minière autralienne BHP Billiton au centre d'affaires de BHP à Melbourne (Australie), le 18 février 2014

Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices annuels grâce à la demande croissante de la Chine pour le cuivre, ce qui a contribué à compenser la baisse des prix du minerai de fer et du charbon.

Mike Henry, le directeur général, a salué une année "marquée par une production record" de cuivre et de minerai de fer et des bénéfices nets annuels en hausse de 14% pour atteindre 9 milliards de dollars US.

Mais les résultats mettent également en évidence les conditions de marché difficiles auxquelles est confrontée la plus grande société minière au monde.

Les recettes ont chuté de 8% pour atteindre 51 milliards de dollars US, tandis que les bénéfices sous-jacents -- qui peuvent donner une image plus claire de la performance opérationnelle de l'entreprise -- ont baissé de 26% pour atteindre 10,2 milliards de dollars US.

L'entreprise a ensuite indiqué que la baisse de ses recettes était "principalement due a la baisse des prix du minerai de fer et du charbon."

Mais la demande de cuivre de la Chine, plus élevée que prévu, a permis d'équilibrer ce recul, selon BHP.

"Dans un contexte d'incertitude mondiale, cette solide performance a conduit à des résultats financiers robustes et reflète la résilience des activités et de la stratégie de BHP", a assuré M. Henry.

"Nous restons confiants dans les fondamentaux à long terme des matériaux sidérurgiques, du cuivre et des engrais, qui sont essentiels à la croissance mondiale, à l'urbanisation et à la transition énergétique".