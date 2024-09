Blinken appelle Pékin à cesser d'"alimenter la machine de guerre russe" en Ukraine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (G) et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (D) avant une réunion en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York (Etat de New York), aux Etats-Unis, le 27 septembre 2024

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a de nouveau accusé vendredi Pékin de soutenir la "machine de guerre russe" en Ukraine lors d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, alors que les deux puissances rivales tentent de stabiliser une relation tumultueuse.

Le secrétaire d'Etat américain a dit lui avoir fait part de la "vive inquiétude (des Etats-Unis) quant au soutien apporté par la Chine à l'industrie de défense russe, qui alimente la machine de guerre russe et perpétue la guerre à laquelle la Chine prétend vouloir mettre un terme".

"Nous n'avons pas l'intention de chercher à dissocier la Russie de la Chine", a poursuivi M. Blinken lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Leur relation est leur affaire, mais dans la mesure où cette relation implique de fournir à la Russie ce dont elle a besoin pour poursuivre cette guerre, c'est un problème pour nous", a-t-il dit.

Il a cité en exemple le fait que les entreprises chinoises fournissent 70% des machines outils à la Russie et 90% de ses produits électroniques.

La rencontre de vendredi survient quelques jours après que le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine mettait l'Asie et les Etats-Unis "à l'épreuve" en raison de son comportement de plus en plus "agressif", notamment en mer de Chine méridionale et vis-à-vis de Taïwan.

Pékin considère l'île comme l'une de ses provinces et dénonce le soutien de Washington à Taïwan, ainsi que le passage de navires de guerre américains, et, pour la première fois cette semaine, japonais, dans le détroit de Taïwan.

Les rencontres de haut niveau se multiplient entre Chinois et Américains pour apaiser les tensions.

Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, lors de sa réunion avec Antony Blinken, Wang Yi a dénoncé la "répression" de l'économie chinoise, de son commerce et de son secteur technologique par les Etats-Unis.

"Puisque les Etats-Unis ont dit à de nombreuses reprises qu'ils n'avaient pas l'intention d'être en confrontation avec la Chine, devraient être établis une compréhension rationnelle de la Chine, un mode de coexistence approprié" et "un dialogue respectueux", a encore affirmé M. Wang à son homologue américain, selon le communiqué chinois.

Wang Yi et Antony Blinken ont, selon ce dernier, convenu de l'"importance" qu'il y avait à ce que les dirigeants chinois Xi Jinping et américain Joe Biden puissent communiquer entre eux.

Le secrétaire d'Etat américain a dit s'attendre à ce que cela soit le cas dans les "semaines à venir", sans toutefois confirmer de date ou le format.

Leur dernier entretien remonte au mois d'avril. Mais les deux dirigeants pourraient se rencontrer en marge de sommets au Brésil et au Pérou.

Malgré leurs nombreux différends, y compris commerciaux sur fond de sanctions américaines visant l'électronique chinois, Washington et Pékin coopèrent dans d'autres domaines comme la lutte contre les drogues de synthèse ou le climat, a relevé M. Blinken.