Bosnie: les routiers cessent l'approvisionnement dans l'ensemble du pays

Le
01 Sep. 2025 à 08h54 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
File de véhicules immobilisés le 1er septembre 2025 à la sortie de Sarajevo dans le cadre d'une manifestation de chauffeurs routiers contre une réglementation européenne

File de véhicules immobilisés le 1er septembre 2025 à la sortie de Sarajevo dans le cadre d'une manifestation de chauffeurs routiers contre une réglementation européenne

AFP
ELVIS BARUKCIC
Partager 2 minutes de lecture

Au moins 6.000 chauffeurs routiers étaient à l'arrêt lundi en Bosnie, menaçant l'approvisionnement dans l'ensemble du pays, pour pousser les autorités à négocier une règlementation européenne qui limite la présence des chauffeurs bosniens sur le territoire de l'UE.

"Nous avons arrêté nos chaînes d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine", a déclaré aux médias Velibor Peulic, coordonnateur du "Konzorcijum BiH", association de routiers, précisant que leur réseau contrôlait "93% des flux marchands" dans le pays.

"Environ 200 camions étaient censés entrer aujourd'hui à Sarajevo pour livrer 4.000 tonnes de marchandises. Ils n'y entreront pas", a-t-il précisé.

Les conséquences ne seront pas immédiates dans la capitale, mais si l'action des chauffeurs routiers dure, des perturbations sont à prévoir.

"Une fois les chaînes d'approvisionnement arrêtées, ce sera visible dans chaque ville (...) Nous espérons que les ministères se mettront à faire leur travail dès aujourd'hui", a dit M. Peulic.

Depuis des mois, les représentants du secteur, qui compte entre 15.000 et 18.000 chauffeurs, demandent aux autorités de négocier avec l'UE le changement d'une règle qu'ils jugent discriminatoire : ils n'ont le droit de passer que 90 jours sur 180 sur le territoire de l'Union européenne.

Les chauffeurs réclament à en être exemptés - ou à ce que le temps qu'ils passent sur le territoire de l'UE soit calculé en heures, et non en jours.

L'UE, que la Bosnie espère rejoindre un jour, est le principal partenaire commercial du pays. Sur 22,9 milliards d'euros d'échanges commerciaux enregistrés en 2024, 64% ont été réalisés avec l'Union européenne, selon l'agence des statistiques bosnienne.

L'action des chauffeurs a provoqué d'importants ralentissements à l'entrée de plusieurs villes, notamment à l'entrée de la capitale Sarajevo, selon l'association d'automobilistes locale BIHAMK.

Le passage de véhicules de transport est également bloqué sur une dizaine passages frontaliers, la plupart à la frontière avec la Croatie, pays membre de l'UE.

rus/cbo/cn

Économie
BOSNIE-HERZEGOVINE

Dans le même thème - Économie

Bandeau noir en Une du journal, message en page d'accueil du site internet ou éditoriaux: plus de 250 médias dans 70 pays participent lundi à une opération pour dénoncer le nombre de journalistes tués à Gaza, à l'appel de Reporter Sans Frontières (RSF) et
Économie

Journalistes tués à Gaza: opération de RSF dans la presse internationale

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris en légère hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024
Économie

Les Bourses européennes ouvrent en hausse

43.84864, 18.35644

À la une

Catastrophe

Séisme de magnitude 6 en Afghanistan: plus de 800 morts

International

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

International

France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

International

"Nous avons peur de dormir": des habitants pris au piège dans Gaza-Ville après de nouveaux raids israéliens

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

International

Indonésie: des milliers de manifestants à travers le pays, l'armée déployée

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Le français au Vietnam, un héritage académique